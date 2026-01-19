شباب الأهلي وعلاقة تاريخية بين «بطل الشتاء» ودرع الدوري

عاشت جماهير فريق شباب الأهلي، حالة من التفاؤل بعد الفوز على ضيفهم دبا بنتيجة 7 - صفر، وانتزاع صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وحسم اللقب الشرفي «بطل الشتاء»، الذي سبق أن حصل عليه «الفرسان» 5 مرات من قبل منذ تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية موسم 2008-2009، ونجح الفريق بالفوز بدرع الدوري في نهاية المسابقة 4 مرات، وجانبه التوفيق في الفوز بالدرع مرة واحدة، عندما تم إلغاء المسابقة بسبب إيقاف النشاط الرياضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وحصل شباب الأهلي على لقب «بطل الشتاء» في النسخة الأولى من مسابقة الدوري بنظام الاحتراف، وتوج باللقب حينها مع نهاية البطولة موسم 2008-2009، وعاد وكرر الأمر في موسم 2013-2014، ولكنه تمكن من حسم درع الدوري موسم 2015-2016، على الرغم من أنه لم يحصل على اللقب الشرفي، إذ كان من نصيب العين في تلك النسخة.

وتمكن «الفرسان» من حسم لقب بطل الشتاء موسم 2019-2020، ولكن تم إلغاء الدوري لظروف فيروس كورونا، وعادوا للجمع بين اللقب الشرفي ودرع الدوري موسمي 2022-2023 و2024-2025، فهل يتمكن شباب الأهلي من تكرار الأمر في الموسم الحالي، والذي يدافع فيه عن درع الدوري الذي توج به الموسم الماضي.

وحال نجاح شباب الأهلي في حسم درع الدوري بنهاية النسخة الحالية، سيكون النادي الثاني الذي ينجح في التتويج بدرع المسابقة منذ تطبيق الاحتراف، في نسختين متتاليتين بعد العين الذي حقق هذا الإنجاز عندما حقق اللقب في موسمي 2011-2012 و2012-2013.

وتجدر الإشارة إلى أن جمع النادي بين لقبي «بطل الشتاء» ودرع الدوري، تكرر 12 مرة في دوري أدنوك للمحترفين، وينفرد كل من شباب الأهلي والعين بالجمع بين اللقبين 4 مرات، حيث حقق «الزعيم» اللقبين مواسم 2011-2012 و2012-2013 و2014-2015 و2021-2022.

وجمع الجزيرة بين اللقبين مرتين موسمي 2010-2011 و2016-2017، ومرة واحدة لكل من الشارقة موسم 2018-2019.