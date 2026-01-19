شباب الأهلي يقسو على دبا بسباعية ويقتنص الصدارة ويتوج بطلًا للشتاء

انتزع شباب الأهلي صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بوصوله إلى 32 نقطة، من العين الذي تراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، وحصل كذلك على اللقب الشرفي «بطل الشتاء» بعد فوز «الفرسان» على ضيفهم دبا بسباعية نظيفة، في ختام الجولة 13 والأخيرة من الدور الأول للمسابقة، بينما توقف رصيد دبا عند 9 نقاط في المركز 13 قبل الأخير.

وسجل أهداف شباب الأهلي ماتيوس ليما ومحمد جمعة المنصوري وكون سانتوس وسعيد عزت الله وتياغو سكاربينو وبرنو كاسكاردو ليموس ويوري سيزار في الدقائق 15 و33 و44 و51 من ركلة جزاء و58 و87 و90+1 من زمن مباراتهما على استاد راشد مساء اليوم، التي شهدت طرداً مباشراً للاعبي دبا، سايمون كابرال واياغو ازيفيدو في الدقيقتين 34 و49، كما طُرد إداري نادي دبا، جمعة العبدولي في الدقيقة 77.

وفرض شباب الأهلي أفضليته منذ البداية، ولم يواجه صعوبة تذكر في حسم نتيجة المباراة، حيث تمكن ماتيوس ليما من وضع الفريق في المقدمة مبكراً بهدف مهاري في الدقيقة 15، بالتسجيل بـ«الكعب» لكرة مرتدة من حارس دبا محمد سالم، بعد تسديدة قوية بقدم ريكيلمي روشا من خارج منطقة الجزاء، وأضاع ليما فرصة هدف ثانٍ بعدما انفرد بتمريرة بينية في الدقيقة 27، وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر، وتدخلت تقنية الفيديو لاحتساب هدف لشباب الأهلي من محمد جمعة المنصوري، بعد متابعة جيدة لكرة أخرى مرتدة من حارس دبا في الدقيقة 33.

وتلقى دبا ضربة موجعة بطرد مباشر للاعبه سايمون كابرال في الدقيقة 34، ما ساهم في تسهيل مهمة شباب الأهلي أكثر، ليسجل هدفه الثالث بتسديدة قوية في الدقيقة 44، بقدم لاعبه كون سانتوس سيلفا، ليحسم «الفرسان» نتيجة الشوط الأول بثلاثية نظيفة، وتصبح مهمتهم أسهل في الخروج بنقاط المباراة كاملة في الشوط الثاني.

وتوالت المصائب على فريق دبا بطرد مباشر للاعبه إياغو أزيفيدو بتدخل من تقنية الفيديو، بعد ضربه بالكوع وجه سعيد عزت الله، واحتسب الحكم ركلة جزاء أحرز منها عزت الله الهدف الرابع لشباب الأهلي في الدقيقة 51، لتصبح مهمة دبا مستحيلة في العودة إلى اللقاء الذي أكملوه بتسعة لاعبين، في ظل التفوق العددي لأصحاب الأرض الذين عززوا تقدمهم بهدف خامس عن طريق تياغو سكاربينو، بتسديدة قوية لكرة مرتدة من الحارس في الدقيقة 58.

وردت عارضة مرمى دبا فرصة هدف لشباب الأهلي في الدقيقة 67، وتلقى إداري نادي دبا جمعة العبدولي بطاقة حمراء في الدقيقة 77، للاعتراض على قرارات حكم المباراة، وسجل شباب الأهلي الهدف السادس من تسديدة قوية بقدم برنو كاسكاردو ليموس في الدقيقة 87، قبل أن ينهي يوري سيزار مهرجان التسجيل بهدف سابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.