ركلة جزاء دياز الضائعة أمام السنغال تضعه في قائمة الأساطير

وضعت ركلة الجزاء التي أهدرها إبراهيم دياز، نجم منتخب المغرب، في اللحظات الأخيرة من نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، ضمن قائمة تاريخية تضم أبرز اللاعبين.

وجاءت اللقطة في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة النهائية أمام منتخب السنغال، عندما تقدم دياز لتنفيذ ركلة الجزاء وسط ترقب جماهيري، قبل أن يختار التسديد بطريقة «بانينكا»، ليتصدى لها الحارس السنغالي إدوارد ميندي ويحافظ على حظوظ فريقه في اللقاء.



وأثرت الركلة الضائعة بشكل مباشر في مسار النهائي، الذي امتد لاحقاً إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يحسمه المنتخب السنغالي بهدف وحيد، ويتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية.

وانضم دياز إلى قائمة تضم لاعبين كباراً أخفقوا في لحظات مهمة عند نقطة الجزاء، ويتصدرها الإيطالي روبرتو باجيو، بعد إضاعته ركلة الترجيح الشهيرة في نهائي كأس العالم 1994، في واحدة من أكثر اللقطات رسوخاً في ذاكرة كرة القدم العالمية.



وشهدت القائمة نفسها اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب إهداره ركلة جزاء في نهائي كوبا أمريكا 2016 أمام تشيلي، وهي اللقطة التي دفعته حينها لإعلان اعتزاله الدولي قبل أن يتراجع عن قراره لاحقاً. وعاش البرتغالي كريستيانو رونالدو موقفاً مشابهاً في نهائي دوري أبطال أوروبا 2008، عندما أهدر ركلة ترجيح أمام تشيلسي، قبل أن ينقذه زملاؤه لاحقاً بالتتويج باللقب.