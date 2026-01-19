أزمة في ريال مدريد بسبب مبابي

أثار الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، حالة من الجدل داخل أروقة النادي، بعد إعلانه رفض العودة للمشاركة في المباريات قبل اكتمال شفائه من إصابة الركبة، في موقف وضع الجهاز الفني أمام تحدٍّ كبير. ويمثل هذا القرار أول أزمة حقيقية للمدرب الجديد ألفارو أربيلوا، الذي يسعى لاستعادة توازن الفريق منذ توليه المهمة، في ظل ضغط المباريات والحاجة إلى خدمات هداف الفريق في المرحلة الحالية.



وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن مبابي قد يغيب عن مواجهة موناكو المقبلة في دوري أبطال أوروبا، ما يهدد القوة الهجومية للفريق في واحدة من أهم محطات الموسم القاري.

وشارك مبابي في نهائي كأس السوبر الإسباني مطلع عام 2026 أمام برشلونة رغم عدم اكتمال جاهزيته، بعد أن اختصر فترة الراحة الموصى بها عقب خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي في 31 ديسمبر، وهو ما تسبب في استمرار القلق الطبي حول حالته.



وأدى غياب اللاعب لاحقاً إلى خسارة ريال مدريد أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية في كأس الملك، قبل أن يعود للمشاركة في الفوز على ليفانتي بالدوري الإسباني، حيث شعر بتجدد الآلام في الركبة اليسرى عقب اللقاء.

وأكدت تقارير أن مبابي يرفض المجازفة بصحته، ويتمسك بعدم العودة إلا بعد زوال أي شعور بالألم، حتى وإن كلفه ذلك الغياب عن مباريات مهمة. وزاد هذا الموقف من الضغوط على أربيلوا، الذي يواجه اختباراً صعباً في كيفية إدارة المرحلة المقبلة دون نجمه الأول، وخاصة مع ازدحام جدول المنافسات محلياً وأوروبياً.