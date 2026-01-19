رسائل ساخرة بعد النهائي.. واقعة «المنشفة» تلاحق المغرب في أمم إفريقيا

تواصلت أصداء نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، بعدما تحولت واقعة «المنشفة» إلى مادة للسخرية والتعليقات المتبادلة على منصات التواصل الاجتماعي، في لقطة عكست حجم التوتر الذي صاحب خسارة منتخب المغرب للقب القاري أمام السنغال.

وبدأت القصة عندما نشر حارس منتخب نيجيريا ستانلي نوابيلي عبر خاصية «ستوري» على حسابه في إنستغرام رسالة ساخرة عقب النهائي، قال فيها: «استخدموا منشفتي التي تحملونها لمسح دموعكم»، في إشارة إلى ما حدث خلال مباراة المغرب ونيجيريا في نصف النهائي، عندما حاول بعض جامعي الكرات سحب منشفة الحارس النيجيري أكثر من مرة مع اقتراب اللقاء من ركلات الترجيح.

وأعاد تعليق نوابيلي فتح الواقعة التي كانت قد أثارت استياءً واسعًا في وقتها، واعتبرها متابعون تجاوزًا للروح الرياضية، قبل أن تعود للواجهة مجددًا بعد خسارة «أسود الأطلس» النهائي القاري أمام السنغال.

ولم يبتعد المشهد كثيرًا عن معسكر بطل إفريقيا، إذ دخل حارس منتخب السنغال على الخط، بعدما رد بشكل غير مباشر على محاولات مشابهة جرت في النهائي، حين كتب عبر حسابه رسالة ساخرة «الميدالية والمنشفة هنا».

وشهد نهائي كأس الأمم الإفريقية حالة من التوتر الشديد، خاصة في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، وهو القرار الذي دفع لاعبي منتخب السنغال إلى مغادرة أرض الملعب احتجاجًا، قبل أن يتدخل قائد الفريق ساديو ماني ويقود زملاءه للعودة واستكمال المباراة.

وانتهى اللقاء بتتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه بهدف دون رد في الأشواط الإضافية، فيما اكتفى المنتخب المغربي بوصافة مؤلمة، بعدما كان قريبًا من اعتلاء منصة التتويج.