تسريبات عن عقوبات السنغال بعد نهائي أمم إفريقيا

كشفت تسريبات عن اتجاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لفرض عقوبات انضباطية بحق منتخب السنغال، عقب الأحداث المثيرة التي صاحبت نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام المغرب، والتي شهدت تهديدًا جماعيًا بالانسحاب من أرض الملعب، إلى جانب أعمال شغب في المدرجات.

ونقل الصحفي الفرنسي رومان مولينا أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر بالفعل إيقاف مدرب منتخب السنغال على خلفية ما جرى خلال المباراة النهائية، مشيرًا إلى أن مدة الإيقاف لم يتم تحديدها حتى الآن، في انتظار استكمال التحقيقات الجارية داخل لجان الانضباط.

وأوضحت تقارير أخرى أن العقوبات المحتملة قد تمتد لتشمل عددًا من لاعبي المنتخب وأفراد الجهاز الفني، في ظل ما اعتبره «كاف» سلوكًا غير مقبول خلال المباراة، إلى جانب فرض غرامات مالية على الاتحاد السنغالي، بسبب تصرفات بعض أفراد الوفد والجماهير.

وشهدت مدرجات ملعب النهائي أحداث شغب، بعدما اقتحمت مجموعات من جماهير السنغال أرض الملعب اعتراضًا على احتساب ركلة الجزاء لصالح المنتخب المغربي، حيث قفز عدد من المشجعين فوق اللوحات الإعلانية، وحاولوا الوصول إلى أرضية الملعب ومواجهة الوفد المغربي، وسط إلقاء مقذوفات على العشب.

كما أسفرت الأحداث عن تحطيم شاشة إلكترونية على أحد جانبي الملعب، إلى جانب إصابة أحد أفراد الأمن، الذي جرى نقله على نقالة لتلقي العلاج، في ظل صعوبة السيطرة على الأمور داخل المدرجات.

وفي المقابل، أشارت صحيفة «إيه إس» الإسبانية إلى أنه لم تعلن حتى الآن أي إجراءات رسمية بحق المنتخب المغربي، رغم فتح تحقيقات حول بعض الوقائع التنظيمية التي شهدها اللقاء، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات «كاف» النهائية.

وفي المقابل، ذكرت بعض التقارير، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يعتزم التقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الأفريقي، اعتراضًا على الظروف التي صاحبت المباراة النهائية، وما شهدته من تجاوزات داخل الملعب وفي المدرجات.