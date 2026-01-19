قطعة من تاريخ الأرجنتين تعود باسم ميسي

أعادت إحدى كبريات الشركات الرياضية العالمية إحياء واحدة من أكثر القطع ارتباطاً بذاكرة كرة القدم الأرجنتينية، بعدما كشفت رسمياً عن القميص الأيقوني الذي يحمل بصمة ليونيل ميسي، والمستوحى من قميص منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2006، ليعود إلى الواجهة بعد مرور 20 عاماً، تمهيداً لمشاركة «التانغو» في مونديال 2026.

وجاء الكشف عن القميص قبل أشهر من انطلاق كأس العالم، التي قد تمثل المحطة الدولية الأخيرة في مسيرة ميسي، ما أضفى على التصميم بعداً خاصاً، يربط بين بدايات قائد الأرجنتين، واحتمال ختام رحلته بقميص يحمل ملامح أول ظهور له في المونديال.



واستلهمت الشركة الرياضية التصميم الجديد من القميص الأساسي الذي ارتداه منتخب الأرجنتين في مونديال ألمانيا 2006، مع الحفاظ على الخطوط التقليدية وشعار «روح الفريق» الذي ميز أطقم تلك الحقبة، مع إضافة اسم ورقم ميسي «19» كما كان في بداياته الدولية.

وأكدت الشركة، في بيانها الرسمي، أن القميص الجديد يحمل اسم قميص الأرجنتين الأساسي لنسخة 2006، وهو نسخة قريبة للغاية من التصميم الأصلي، صممت خصوصاً لعشاق الطابع الكلاسيكي، وجمعت بين الحنين للتاريخ واللمسة العصرية في الخامات والتفاصيل.



وأوضحت الشركة أن القميص يُعرض بسعر يقارب 90 جنيهاً استرلينياً، أي نحو 120 دولاراً، ضمن مجموعة كاملة تضم أيضاً القميص الاحتياطي لنسخة 2006 باللون الأزرق الداكن، إلى جانب سترة تدريب مستوحاة من التصميم ذاته، بسعر يصل إلى نحو 100 جنيه استرليني.

ويمثل القميص عودة إلى محطة مهمة في مسيرة ميسي، الذي شارك لأول مرة في كأس العالم بعمر 18 عاماً، قبل أن يتحول مع مرور السنوات إلى أفضل لاعب في تاريخ الكرة الأرجنتينية، ويتوج حلمه الأكبر بالفوز بمونديال 2022 في قطر.