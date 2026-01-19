اتهام بلا دليل.. يوتيوبر يصنع «ترند» على حساب بيلينغهام

بعيداً عن المباريات والنتائج، وجد جود بيلينغهام نفسه محور حديث مختلف، فرضته منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. وخرج يوتيوبر إسباني معروف بتصريحات قدم خلالها تفسيراً لتعرق بيلينغهام في التدريبات، وربطه بمزاعم عن السهر الليلي، دون الاستناد إلى تقارير طبية أو معلومات رسمية، قبل أن ينتشر الحديث على نطاق واسع عبر منصات التواصل.



وبدأت القصة حين أطلق صانع المحتوى الإسباني أورون بلاي تصريحات ساخرة، ربط فيها تراجع مستوى بيلينغهام بما وصفه بنمط حياة غير منضبط، مشيراً إلى أن اللاعب «يتعرق بسبب شرب غير الماء»، وهي تصريحات جرى تداولها على نطاق واسع بين المتابعين. وساعدت منصات التواصل الاجتماعي على انتشار هذه المزاعم، خاصة مع أي مباراة لا يظهر فيها بيلينغهام بأفضل مستوياته، لتتحول التصريحات إلى مادة متداولة.



وتتعارض هذه الرواية مع الصورة التي ارتبط بها اللاعب منذ بداياته مع بوروسيا دورتموند، حيث عُرف بالالتزام داخل الملعب وخارجه، وهي الصورة التي استمرت معه منذ انتقاله إلى ريال مدريد، وسبق لبيلينغهام أن علق في وقت سابق، مؤكداً أنه «ليس من المعجبين بالسهر»، في إشارة إلى موقف سابق خلال احتفال جماهيري، جرى تداوله لاحقاً في سياق الحديث عن نمط حياته. وفي أكثر من مناسبة إعلامية، وصف بيلينغهام حياته في مدريد بالهادئة، مفضلاً الروتين اليومي البسيط العائلي على أجواء النوادي والحفلات الليلية.