بيريز أقنع البنك الإسباني بإقراض لابورتا.. كواليس انتخابات رئاسة برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دور غير متوقع لفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في كواليس انتخابات رئاسة برشلونة عام 2021، حين ظهر اسمه كونه عاملاً مؤثراً في وصول خوان لابورتا إلى رئاسة الغريم التقليدي، في واقعة أثارت دهشة المتابعين داخل الوسط الكروي الإسباني.

وأوضحت التقارير أن لابورتا واجه، قبل إتمام ترشحه رسمياً، أزمة مالية حادة حالت دون استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة للترشح، بعدما طلب منه إيداع ضمان مالي ضخم في حسابات النادي، وفق القوانين المنظمة لانتخابات رئاسة برشلونة.



وبحسب ما نشرته صحيفة «إل كونفيدينثيال» الإسبانية، بلغ المبلغ المطلوب آنذاك نحو 124.6 مليون يورو، وهو رقم لم يكن متوفراً لدى لابورتا، ما وضع ترشحه بالكامل أمام خطر الإقصاء قبل خوض السباق الانتخابي.

وفي هذه اللحظة، دخل فلورنتينو بيريز على خط الأزمة، حيث كشفت الصحيفة أن رئيس ريال مدريد أجرى اتصالات مباشرة مع بنك «ساباديل»، الذي أبدى في البداية تردداً واضحاً في تقديم الضمانات المطلوبة، بسبب الوضع المالي الصعب الذي كان يمر به برشلونة في تلك الفترة.



وأشارت التقارير إلى أن تدخل بيريز لعب دوراً كبيراً في تغيير موقف البنك، بعدما مارس ضغوطاً لإقناعه بالموافقة على الترتيبات المالية اللازمة، وهو ما مهد الطريق أمام لابورتا لاستكمال ملف ترشحه، قبل أن يفوز لاحقاً برئاسة النادي الكتالوني.

وربطت الصحيفة هذا التحرك بحسابات أكبر، مشيرة إلى أن فلورنتينو بيريز كان ينظر إلى لابورتا باعتباره شريكاً محتملاً في مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي شكل في ذلك التوقيت أحد أهم الملفات المشتركة بين إدارتي ريال مدريد وبرشلونة.



وعلى الرغم من أن برشلونة انسحب لاحقاً من مشروع «السوبرليغ»، فإن هذه الكواليس كشفت عن تقاطع مصالح مؤقت جمع بين الغريمين التاريخيين، في توقيت مهم.

ومنذ توليه رئاسة برشلونة عام 2021، نجح خوان لابورتا في قيادة النادي لتحقيق عدة ألقاب، كان معظمها على الصعيد المحلي، وفي مناسبات جاءت على حساب ريال مدريد.