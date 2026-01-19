الأندية تتعامل بحذر وهدوء في «الميركاتو الشتوي»

تتعامل أندية دوري أدنوك للمحترفين بحذر مع فترة الانتقالات والقيد الشتوي لموسم 2025-2026، والمقررة خلال الفترة من 13 يناير إلى 9 فبراير المقبل، ولم يتم الإعلان حتى الآن سوى عن 8 صفقات. وتكشف الصفقات المعلنة عن تركيز ودقة كبيرة وواضحة من إدارات أندية المحترفين، على إجراء اختيارات دقيقة لدعم المراكز التي أظهرت مباريات الدور الأول للدوري تأثيرها السلبي على أداء ونتائج تلك الفرق.



واختار النصر تدعيم الخط الخلفي الدفاعي، بإتمام ثلاث تعاقدات مع الظهير المقيم الصربي ديفيد بيتروفيتش «22 عاماً» قادماً من الشارقة، والمدافع النرويجي ماريوس هويبراتين «30 عاماً» لاعب أوراوا الياباني في صفقة انتقال حر، والمدافع التركي سردار ساتشي «22 عاماً»، على سبيل الإعارة قادماً من طرابزون سبور التركي، ليتم قيده في فئة المقيمين.

كما اختار الجزيرة دعم الخط الخلفي أيضاً، بالتعاقد مع المدافع المغربي نبيل أبردين «23 عاماً»، قادماً من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة، ليتم قيده في فئة المقيمين.



أما شباب الأهلي الذي يملك أقوى دفاع في المسابقة بتلقيه 3 أهداف فقط في 12 مباراة، فاختار تدعيم الخط الأمامي، لعلاج مشاكله التهديفية في الدوري بعد إصابة مهاجمه الرئيسي الإيراني سردار أزمون، وذلك بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي جواو مارسيلو «20 عاماً»، لاعب أتليتكو مينيرو تمهيداً لضمه في فئة المقيمين.



واختار الوحدة كذلك تدعيم الخط الأمامي، والذي يعاني حال غياب مهاجمه الرئيسي وهداف الفريق عمر خريبين، وأكمل «العنابي» تعاقده مع المهاجم البلجيكي كريستيان بينتيكي «35 عاماً»، فيما اختار العين تدعيم خط الوسط بالتعاقد مع الدولي الروماني أدريان سوت «26 عاماً»، لاعب ارتكاز ستيوا بوخارست الروماني، وسط أنباء عن رحيل لاعب «الزعيم» يحيى نادر إلى الوصل في الموسم المقبل.