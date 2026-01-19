الظفرة يخطف نقطة التعادل أمام عجمان بهدف الثواني الأخيرة

خطف الظفرة نقطة التعادل بهدف في الثواني الأخيرة في مرمى عجمان، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم وانتهى 1-1، ضمن الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة قوية، خاصة في شوط اللعب الثاني.

وتقدم عجمان عن طريق بلال يوسف «ق 49»، قبل أن يدرك مارسيلو التعادل للظفرة قبل ثوانٍ من صافرة النهاية، وتحديدًا في الدقيقة الثالثة والأخيرة من الزمن المحتسب بدل الضائع. وبهذه النتيجة رفع عجمان رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، والظفرة إلى 16 نقطة متقدمًا إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

ونال عجمان الأفضلية منذ صافرة البداية، عبر السيطرة على الكرة والهجوم على مرمى الظفرة، الذي اضطر للتراجع إلى منطقته الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة. وعلى الرغم من تفوق «البرتقالي»، فإنه لم ينجح في صناعة الفرص، وكانت أبرز محاولاته ضربة رأسية من مهاجمه وليد أزرو ذهبت فوق العارضة، بينما غاب الظفرة تمامًا عن تهديد مرمى مضيفه ولم ينجح في الوصول إلى المنطقة الخطرة. وشهدت الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول احتساب ركلة جزاء لـ«البرتقالي»، تراجع عنها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وواصل عجمان تفوقه مع بداية الشوط الثاني، وشن هجومًا مكثفًا نتج عنه هدف مبكر بواسطة بلال يوسف في الدقيقة 49، رفع الروح المعنوية في صفوف الفريق الذي لم يتوقف عن الهجوم على مرمى الظفرة بحثًا عن الهدف الثاني. ومع تقدم دقائق اللعب، نظم الظفرة صفوفه وانتزع الأفضلية من مضيفه، وقاد عددًا من الهجمات التي هددت مرمى عجمان في محاولات لتعديل النتيجة.

وشهد الجزء الأخير من زمن اللقاء منافسة متكافئة بين الفريقين وسط تبادل للهجمات، وفي الدقيقة الثالثة والأخيرة من الزمن المحتسب بدل الضائع أدرك الظفرة التعادل بهدف مارسيلو، الذي أعقبته صافرة النهاية مباشرة.