نجم إنجليزي يفاجئ جماهير النهائي الأفريقي متنكرًا بزي «الأسد»

شهد نهائي كأس الأمم الأفريقية في المغرب، أمس، أجواءً استثنائية مليئة بالإثارة والجدل داخل الملعب وخارجه، وكان بطلها هذه المرة مشجع غير تقليدي لفت الأنظار وعدسات الكاميرا.

وحضر جون باركين (44 عامًا)، نجم دوري كرة القدم الإنجليزية السابق، المباراة النهائية التي جمعت بين المغرب والسنغال، مرتديًا زي أسد كاملًا من رأسه حتى أخمص قدميه، في مشهد طريف أثار دهشة الجماهير والمتابعين.

ولم يستطع باركين إخفاء صدمته أو هويته عقب ركلة الجزاء الغريبة التي نفذها النجم المغربي إبراهيم دياز، وأضاع بها فرصة منح «أسود الأطلس» لقبهم الثاني في البطولة القارية.

وأظهرت لقطات بثها برنامج تلفزيوني رد فعل المهاجم المعتزل، قبل أن تنتقل الكاميرا إليه كاشفة عن شخصيته وزيه اللافت وسط حالة من الفوضى في المدرجات.

والتقطت الكاميرا باركين مذهولًا من محاولة دياز تنفيذ ركلة على طريقة «بانينكا»، ليطلق تعليقًا غاضبًا قال فيه: «هل حاول للتو تنفيذ بانينكا؟ ارحل»، وسرعان ما انتشر الفيديو على منصة «إكس»، وأعاد باركين نشره معلقًا: «ما الذي شاهدناه للتو؟».

وتفاعل المشجعون على نطاق واسع مع المشهد، معبرين عن دهشتهم من ظهور المهاجم السابق بهذا الزي غير المتوقع، وكتب أحدهم، حسب ما نقلت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية: «لا أتذكر هذا المشهد من فيلم ساحر أوز».

وقال آخر: «عندما اعتقدت أن النهائي قدّم كل شيء، انتقلت الكاميرا إلى جون وهو يرتدي زي أسد».

وعلق ثالث: «جون باركين متنكرًا في زي أسد في نهائي كأس الأمم الأفريقية… مشهد لا يُنسى»، وأضاف آخر: «قد يكون ظهور باركين بزي أسد أقل ما فاجأني في هذا النهائي».

وانتهت المباراة بخيبة أمل مغربية، بعدما أثبتت ركلة الجزاء المهدرة كلفتها الباهظة، حيث تمكن المنتخب السنغالي من تسجيل هدف الفوز في الوقت الإضافي عن طريق بابي غاي، ليتوج باللقب القاري.

وشهدت المباراة لحظات توتر، خاصة بعد احتجاج لاعبي السنغال على قرار ركلة الجزاء، قبل أن ينجح ساديو ماني في إعادتهم إلى أرض الملعب لاستكمال اللقاء.

وعقب صافرة النهاية، نال ماني، الذي خاض آخر مبارياته في كأس الأمم الأفريقية، شرف رفع الكأس برفقة القائد كاليدو كوليبالي.

ويُذكر أن جون باركين اعتزل كرة القدم عام 2019 بعد مسيرة امتدت 21 عامًا، لعب خلالها لأندية عدة أبرزها يورك سيتي، بريستون نورث إند، فوريست غرين روفرز، وماكليسفيلد تاون، وخاض خلال مسيرته 564 مباراة، سجل فيها 191 هدفًا.

كما اعتزل باركين رياضته الثانية، الكريكيت، في سبتمبر 2025، معترفًا في تصريحات سابقة بأنه لم يكن دائمًا المثال المثالي داخل الملاعب.