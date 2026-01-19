محمد الوالي يكشف سر مشاركته أساسيًا مع الوصل بعد رحلة كفاح

أكد محمد علي الوالي، حارس مرمى الوصل، ثقته الكبيرة في قدرة فريقه على التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الحالي، بعد أن أنهى «الإمبراطور» الدور الأول من المنافسة برصيد 25 نقطة في المركز الرابع.

وقال الوالي في رده على سؤال «البيان» حول المنافسة وتتويج فريقه باللقب: «بإذن الله، ولمَ لا»، مشيرًا إلى أن الوصل يملك كل المقومات التي تؤهله للمضي قدمًا في سباق البطولة، التي تشهد صراعًا قويًا بين أندية المقدمة.

وتحدث الوالي عن مشاركته أساسيًا في الموسم الحالي مناصفةً مع زميله خالد السناني بعد رحلة كفاح، مؤكدًا أن ذلك جاء نتيجة اجتهاد كبير من المجموعة داخل أرضية الملعب، وخصوصًا حراس المرمى. وقال: «المشاركة في الأول والأخير قرار المدرب، هو من يحدد من يلعب ومن يجلس على الدكة، ونحن كلاعبين واجبنا بذل الجهد الكامل والحفاظ على الجاهزية لخدمة الوصل بأفضل صورة ممكنة، والسعي للمحافظة على نظافة الشباك».

وأشار حارس الوصل إلى الدعم الكبير الذي وجده من إدارة النادي والجهاز الفني، ذاكرًا أن هذا الدعم شجعه على التطور. وعلّق على توقعه بالمشاركة بعد غيابه في المواسم الماضية عن اللعب أساسيًا بقوله: «كنت أتوقع ذلك بنسبة 50%، ورغم الابتعاد الطويل واصلت اجتهادي، والجميع منحني دافعًا كبيرًا للمواصلة، وأنا قاتلت واجتهدت حتى حظيت بالفرصة».

وأضاف: «المهم بالنسبة لي دائمًا هو تفوق الوصل، أيًا كان الحارس الذي يقع عليه الاختيار، سواء أنا أو بقية زملائي، لأن هدفنا واحد وهو خدمة الفريق».

واختتم محمد علي الوالي تصريحاته بالتأكيد على أن طموحات الوصل كبيرة في بقية مشوار الموسم، مشددًا على أن الفريق يعمل بكل قوة لإسعاد الجماهير، ومتمنيًا أن يحالفهم التوفيق في تحقيق الطموحات والأهداف التي يسعون إليها.I