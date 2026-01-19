أفضل 20 مهاجماً في معركة الأرقام والهيبة العالمية

في عالم كرة القدم، يُعدّ تسجيل الأهداف أصعب فنون اللعبة، ومن الطبيعي أن يكون المهاجمون الأكثر فعالية هم الأكثر قيمة على مستوى العالم، ومع تطور كرة القدم الحديثة، لم يعد دور المهاجم يقتصر على إنهاء الهجمات فقط، بل أصبح يشمل الحفاظ على الكرة، وربط اللعب، والضغط على الخصم، والتحرك على الأطراف، ما يجعل تقييم هذا المركز مهمة صعبة بشكل خاص في عام 2026.

وطلبت مجلة «4-4-2» الإنجليزية، من لجنة خبراء اختيار أفضل 10 لاعبين في كل مركز، مع الأخذ بعين الاعتبار الأداء خلال آخر 18 شهراً الماضية، والقدرة الفنية، والمكانة في اللعبة، وتم تخصيص نقاط من 10 إلى 1 بناءً على تصنيفات الخبراء، مع منح نقاط إضافية لمقاييس إحصائية مثل المراوغات الناجحة، وخلق فرص التسديد، والأهداف لكل 90 دقيقة، وتم ترشيح 20 لاعباً ضمن قائمة أفضل المهاجمين المتوقعين في العالم لعام 2026.



في المركز 20، جوناثان بوركاردت مهاجم آينتراخت فرانكفورت، وبدأ بصعوده بعد استبدال هوغو إيكيتيكي، وسجل 8 أهداف في أول 10 مباريات بالدوري الألماني، وفي المركز 19، ميكيل ميرينو، والذي تحول من لاعب وسط إلى مهاجم هداف مع أرسنال، مع قدرة رائعة على الكرات الهوائية والاحتفاظ بالكرة، ليصبح أحد أبرز لاعبي الهجوم في الدوري الإنجليزي، وفي المركز 18، عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي، والذي قدم نصف موسم رائع مع 11 مساهمة في جميع المسابقات، إضافة إلى هدفه المذهل الذي فاز بجائزة هدف الموسم الماضي.



وفي المركز 17، خواكين بانيتشيلي مهاجم ستراسبورغ، وهو أبرز مهاجم ناشئ بعد تسجيل 9 أهداف في أول 14 مباراة، ويحظى بالفعل باستدعاء للمنتخب الأرجنتيني، وفي المركز 16، بنيامين سيسكو لاعب مانشستر يونايتد، وهو مهاجم وواعد، ويجمع بين السرعة والطول ومهارات المراوغة، ويبدأ بصناعة اسمه في أولد ترافورد، وفي المركز 15، جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس، والعائد من فترة إعارة ليصبح أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي، مع هدفه المميز واحتفاله اللافت.



وفي المركز 14، فيران توريس لاعب برشلونة، والذي تحول من جناح أيمن إلى لاعب هجومي متكامل، يقدم ديناميكية وحركة بلا كرة تُعزز أداء فريقه، وفي المركز 13، فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال، وسجل 97 هدفاً في 102 مباراة في البرتغال، ويُعدّ تهديداً حقيقياً في منطقة الجزاء، وفي المركز 12 سرحو غيراسي، والمستمر في تقديم الأداء الثابت بعد انتقاله من شتوتغارت، وأصبح لاعباً هادئاً وفعّالاً أمام المرمى، وفي المركز 11، نيك وولتميد لاعب نيوكاسل يونايتد، ويتميز بطول القامة وبالمهارة الفنية، والقدرة على التسديد بدقة، ويشكل نقطة توازن رائعة للفريق، وفي المركز العاشر، فيكتور أوسيمين لاعب غلطة سراي، وسجل 26 هدفاً في 30 مباراة، ويجمع بين السرعة والاحتفاظ بالكرة والقدرة على إنهاء الهجمات.



وفي المركز التاسع، هوغو إيكيتيكي لاعب ليفربول، ويتميز بالسرعة والدقة والاحتفاظ الممتاز بالكرة، ما جعله عنصراً حيوياً في هجوم ليفربول منذ انتقاله الكبير، وفي المركز الثامن لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، وسجل 22 هدفاً الموسم الماضي، وفي المركز السابع، روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة، وهو مهاجم متكامل وثابت الأداء على مدار أكثر من عقد، ولا يزال يحرز أهدافاً بمستوى مذهل رغم بلوغه 37 عاماً، وفي المركز السادس ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد، ويتميز بالسرعة والبراعة في إنهاء الهجمات، ويشكل تهديداً كبيراً على المرتدات والدفاعات المتكتلة.



أما في الخمسة مراكز الأولى على العالم، فيتواجد في المركز الخامس جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد، والمنتقل حديثاً من مانشستر سيتي، وقدم موسماً رائعاً بـ29 هدفاً و7 تمريرات حاسمة، ويُتوقع أن يكون أحد أعظم اللاعبين هذا العام، وفي المركز الرابع عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان، والمنتقل من الجناح إلى مركز رأس الحربة، ويجمع بين الإبداع والفعالية، ويقود الفريق الفرنسي بخبرته ومهاراته العالية، وفي المركز الثالث كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، وهو مهاجم قاتل في الهجمات المرتدة، ويتمتع بأسلوب فريد، ويحقق أداءً ممتازاً في المناسبات الكبيرة رغم صعوبة التكيف مع الفريق الجديد، وفي المركز الثاني إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي، ويعد نموذجاً للمهاجم العصري، ويجمع بين السرعة والقوة والقدرة على الكرات الهوائية والدقة في إنهاء الهجمات، وفي المركز الأول هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، وهو أعظم مهاجم إنجليزي في التاريخ الحديث، ويجمع بين التهديف والدقة في التمرير والتأثير الكبير على مجريات المباريات، ويأمل إضافة الألقاب إلى سجله المميز.