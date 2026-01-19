السنغال تعلن عطلة رسمية احتفالًا بالتتويج بكأس الأمم الأفريقية

أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، اليوم الاثنين، عطلة رسمية مدفوعة الأجر في جميع أنحاء البلاد، احتفاءً بتتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية.

وجاء القرار تتويجًا لاحتفالات الشارع السنغالي، بعد فوز «أسود التيرانغا» في المباراة النهائية على المنتخب المغربي بهدف دون رد، ليضيف المنتخب لقبًا جديدًا إلى سجله القاري.

وعبر الرئيس فاي، في رسالة نشرها عبر منصة «إكس»، عن فخره الكبير بالمنتخب السنغالي، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا على قدر الثقة والمسؤولية.

وأشار إلى أن الفريق رفع ألوان السنغال عاليًا في سماء كرة القدم الأفريقية، بعد مباراة وصفها بالملحمية، مؤكدًا أنها جسدت روح التحدي والإصرار حتى صافرة النهاية.