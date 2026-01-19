«عودوا سنلعب مثل الرجال».. كلمة واحدة من ساديو مانيه ونصيحة كلود لوروا

شهدت الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال توترًا استثنائيًا، في مشهد نادر الحدوث في مباراة نهائية، بعدما غادر لاعبو المنتخب السنغالي أرضية الملعب احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب عقب اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

قرار الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، الذي برره بخطأ مفترض على اللاعب المغربي إبراهيم دياز، أثار غضب الجهاز الفني ولاعبي «أسود التيرانغا»، لا سيما بعد رفض هدف سنغالي في وقت سابق من المباراة دون الرجوع إلى تقنية الفيديو، في حالة اعتبرها السنغاليون مشابهة.

وبينما اتجه معظم لاعبي السنغال نحو غرف الملابس، بقي قائد المنتخب ساديو ماني على أرضية الملعب، حيث دخل في نقاش مباشر مع المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا، أحد أبرز الأسماء في تاريخ الكرة الأفريقية.

وفي تصريحات إعلامية لاحقة، كشف ماني تفاصيل هذا الحوار الحاسم، مشيرًا إلى أن شعور الظلم كان مسيطرًا على المجموعة في تلك اللحظة، وقال: «حكم الفيديو لم يستدعِ الحكم الرئيسي لمراجعة الهدف الذي سجل لنا وتم رفضهـ هذا ما كان يحتج عليه جهازنا الفني.. فسألتُ: ماذا يجب أن نفعل؟».

وأوضح ماني أن رد كلود لوروا كان واضحًا، إذ قال له: «في كرة القدم، تحدث الأخطاء والظلم أحيانًا، لكن مغادرة الملعب ليست حلًا.. يجب أن تطلب من اللاعبين العودة واستكمال المباراة، لأن كل شيء لم يحسم بعد».

وبعد هذا الحديث، توجه قائد المنتخب السنغالي إلى زملائه قائلًا: «عودوا سنلعب مثل الرجال»، ونجح في إقناعهم بالعودة من غرف تبديل الملابس إلى أرض الملعب واستئناف اللقاء.

وعقب استئناف اللعب، أهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء التي حصل عليها المنتخب المغربي، قبل أن تمتد المباراة إلى شوطين إضافيين.. وفي الوقت الإضافي، سجل باب غايي الهدف الحاسم الذي منح السنغال لقب كأس الأمم الأفريقية.

وبرر ماني قراره بعدم مغادرة الملعب قائلًا: «الحكم يمكن أن يخطئ، مثلنا تمامًا، وليس من حقنا أن نحاسبه.. ثم إنني فكرت أيضًا في الجماهير حول العالم التي كانت تريد مشاهدة المباراة».

كما ألمح نجم نادي النصر السعودي إلى أن هذه البطولة قد تكون الأخيرة له في كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا: «أنا سعيد جدًا بهذا التتويج، لكن بالنسبة لي، مشواري في كأس أفريقيا انتهى.. سأواصل مع المنتخب حتى كأس العالم، وبعدها ستكون النهاية».