نجوم السنغال مهددون بالغياب عن المونديال بسبب أمم أفريقيا

تتجه الأنظار إلى قرارات انضباطية صارمة قد تصدر بحق منتخب السنغال، عقب الأحداث المثيرة للجدل التي رافقت مباراته النهائية أمام المغرب في كأس الأمم الأفريقية، والتي شهدت تهديدًا جماعيًا بالانسحاب من أرض الملعب، إلى جانب أعمال شغب خطيرة في المدرجات أسفرت عن إصابات واعتقالات.

وبحسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يواجه الاتحاد السنغالي غرامة مالية تتراوح بين 50 و100 ألف يورو، نتيجة سوء سلوك بعض أفراد الوفد والجماهير، كما تشير التقديرات إلى احتمال إيقاف عدد من نجوم الفريق وأفراد الجهاز الفني، بمن فيهم المدرب، لفترات تتراوح بين 4 و6 مباريات، وهي عقوبات قد تتزامن مع نهائيات كأس العالم 2026، ما يعني استبعادهم فعليًا عن الحدث العالمي.

ورغم خطورة الموقف، فإن مشاركة السنغال في كأس العالم لا تبدو مهددة في الوقت الحالي، بخلاف ما كان سيحدث لو مضى اللاعبون في قرار الانسحاب من المباراة النهائية، وهو ما تم تفاديه بعد تدخل النجم ساديو ماني، الذي ساهم في احتواء الاحتجاج وإعادة اللاعبين إلى أرض الملعب.

كما تتضمن العقوبات المحتملة إقامة مباريات المنتخب المقبلة على أرضه دون حضور جماهيري، إلى جانب منع الجماهير السنغالية من مرافقة منتخبها خارج الديار.

وأشارت صحيفة «إيه إس» إلى أنه لم يعلن، في المقابل، عن أي إجراءات رسمية بحق المغرب حتى الآن، رغم فتح تحقيقات حول بعض الوقائع، وأبرزها تصرفات منسقي الكرات الذين حاولوا الاستحواذ على منشفة حارس المرمى إدوارد ميندي خلال الوقت الإضافي، في واقعة أعادت إلى الأذهان حادثة مشابهة مع الحارس النيجيري نوابالي في الدور نصف النهائي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذه الأحداث دفعت رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إلى إصدار بيان شديد اللهجة بعد ساعات من نهاية اللقاء، قال فيه: «أهنئ السنغال على التتويج بلقب كأس أفريقيا، وأهنئ المغرب على بطولة استثنائية وتنظيم مميز، ولكننا للأسف شاهدنا مشاهد غير مقبولة على أرض الملعب وفي المدرجات، وندين بشدة تصرفات بعض الجماهير، وكذلك بعض لاعبي السنغال وأفراد الطاقم الفني، ومغادرة الملعب بهذه الطريقة أمر غير مقبول، والعنف لا مكان له في كرة القدم».

وأضاف إنفانتينو: «يجب احترام قرارات الحكام دائمًا، والالتزام بروح وقوانين اللعبة، تقع على عاتق اللاعبين والمنتخبات مسؤولية تقديم القدوة داخل الملعب وخارجه، وما شهدناه لا يجب أن يتكرر، وأتوقع من الهيئات التأديبية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اتخاذ الإجراءات المناسبة».