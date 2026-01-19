بعد أحداث نهائي «الكان».. «فيفا» يطالب «كاف» باتخاذ إجراءات تأديبية ضد السنغال

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الاتحاد الإفريقي «كاف» باتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في الرباط، والذي جمع بين منتخبي السنغال والمغرب.

وأدان رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو المشاهد التي وصفها بـ«غير المقبولة»، عقب مغادرة لاعبي منتخب السنغال وأفراد من الجهاز الفني أرض الملعب لدقائق، اعتراضًا على احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وأوضح إنفانتينو، في بيان رسمي، أن مغادرة أرض الملعب بهذا الشكل تمثل سلوكًا مرفوضًا ولا يمكن التسامح معه، مؤكدًا أن احترام قرارات الحكام يظل ركيزة أساسية في كرة القدم داخل الملعب وخارجه.

وشدد رئيس «فيفا» على أن أي تصرفات خارجة عن إطار القوانين تعرض جوهر اللعبة للخطر، مشيرًا إلى أن العنف أو الاحتجاج غير المنضبط لا مكان له في كرة القدم، مهما كانت الظروف أو الضغوط المحيطة بالمباريات الكبرى.

وتوسعت الأحداث لتشمل المدرجات، بعدما حاول عدد من جماهير منتخب السنغال اقتحام أرضية الملعب لمدة قاربت ربع ساعة، في توقيت صعب تزامن مع استعداد إبراهيم دياز لتنفيذ ركلة الجزاء، ما تسبب في حالة من الفوضى وصعوبة بالغة أمام عناصر الأمن والمنظمين لاحتواء الموقف.

ودعا إنفانتينو الهيئات التأديبية المختصة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى دراسة ما جرى واتخاذ القرارات اللازمة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه المشاهد في البطولات القارية مستقبلاً.

واختتم نهائي البطولة بتتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على منتخب المغرب بهدف دون رد بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في مباراة طغت عليها التوترات خارج الخطوط أكثر من أحداثها الفنية داخل الملعب.