باب غايي يكتب نهاية عقدة النهائيات السنغالية في أمم أفريقيا

كتب باب غايي اسمه في تاريخ الكرة السنغالية، بعدما سجل الهدف الذي منح منتخب بلاده لقب كأس الأمم الإفريقية 2025، لينهي عقدة النهائيات التي طاردت «أسود التيرانغا» على مدار مشاركاتهم السابقة في المباراة النهائية للبطولة القارية.

وجاء هدف غايي في الدقيقة 94 من الشوط الإضافي الأول للمباراة النهائية أمام منتخب المغرب، ليحسم مواجهة اتسمت بالقوة والندية، ويمنح السنغال الفوز بهدف دون رد على أرض المستضيف وأمام جماهيره.

ودخل المنتخب السنغالي النهائي وهو يحمل إرثًا ثقيلًا من الإخفاقات الهجومية في المباريات النهائية، بعدما عجز عن التسجيل في ثلاث نهائيات سابقة أعوام 2002 و2019 و2021، قبل أن يأتي هدف غايي ليكسر هذا الصيام الطويل ويمنح الفريق أول أهدافه في تاريخ النهائيات الإفريقية.

وحسم الهدف التاريخي عقدة أخرى لازمت السنغال لسنوات، بعدما فشل الفريق في تحقيق أي فوز سابق أمام المنتخبات المستضيفة في الأدوار الإقصائية، قبل أن ينجح في تجاوز هذا الحاجز بالفوز على المغرب في النهائي.

وكسر «أسود التيرانغا» بذلك سلسلة من خمس محاولات فاشلة أمام أصحاب الأرض، امتدت منذ نسخة 1990 وحتى النسخة الماضية، ليأتي الانتصار في الرباط كمحطة مهمة في تاريخ المنتخب.