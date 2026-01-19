رسالة ملكية لمنتخب المغرب بعد نهائي أمم أفريقيا

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة تهنئة إلى لاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم، عقب بلوغهم المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2025، مشيدًا بما وصفه بـ«الإنجاز القاري المشرف» الذي حققه الفريق خلال مشواره في البطولة.

وأشاد الملك محمد السادس، في برقية نقلتها وكالة المغرب للأنباء، بالمسار الذي قدمه المنتخب المغربي، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس قيم المثابرة والجدية والروح الجماعية التي قادت الفريق إلى النهائي القاري.

وأكد العاهل المغربي أن الأداء الذي ظهر به اللاعبون قدم نموذجًا ملهمًا للشباب المغربي والأفريقي، مشيرًا إلى أن الثقة في القدرات والاعتماد على المواهب يفتحان الطريق لتحقيق الإنجازات على أعلى المستويات.

وربط الملك محمد السادس ما قدمه المنتخب المغربي بالرؤية الاستراتيجية للمملكة، موضحًا أن الاستثمار في العنصر البشري وتحديث البنية التحتية الرياضية أثبتا جدواهما، خاصة مع الجاهزية التي أظهرتها المنشآت في أفق التحضير لاستضافة كأس العالم 2030.

وأوضح أن استضافة المغرب لبطولة كأس الأمم الإفريقية مثلت إنجازًا تنظيميًا يعكس جودة الإعداد وحفاوة الاستقبال، معتبرًا أن البطولة حملت رسالة أمل وثقة من المغرب إلى القارة الأفريقية بقدرتها على التميز والإبداع.

وأثنى العاهل المغربي على الجماهير المغربية التي ساندت المنتخب طوال البطولة، مشيدًا بحماسها وثقتها في الفريق، وحث الجميع على مواصلة العمل من أجل تحقيق مزيد من النجاحات وتشريف الكرة المغربية في المحافل الدولية.

واختتمت الرسالة الملكية بالتأكيد على أن ما قدمه المنتخب في البطولة القارية يظل محل فخر واعتزاز، رغم خسارة اللقب، بعد نهائي قوي أمام منتخب السنغال، الذي توّج بالكأس عقب فوزه بهدف دون رد بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الرباط.