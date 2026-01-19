أول تعليق من منتخب مصر بعد تتويج السنغال بلقب الكان على حساب المغرب

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن تتويج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025 جاء بعد بطولة قوية وصعبة على جميع المنتخبات، مشيرًا إلى أن المنافسة في النسخة الحالية كانت عالية المستوى حتى اللحظات الأخيرة.

وأوضح مدير الفراعنة أن منتخب السنغال استحق اللقب بعد الأداء الذي قدمه في المباراة النهائية أمام منتخب المغرب، مؤكدًا أن الفريق السنغالي كان الطرف الأفضل خلال اللقاء وحسم المواجهة عن جدارة.

وأشار إبراهيم حسن إلى أن منتخب مصر قدم بدوره مباريات قوية خلال مشواره في البطولة، موضحًا أن الفراعنة واجهوا مجموعة من أقوى منتخبات القارة، من بينها جنوب إفريقيا وأنغولا وكوت ديفوار والسنغال.

وتحدث عن مواجهة مصر أمام منتخب السنغال، مؤكدًا أن مرمى الفراعنة لم يتعرض لخطورة حقيقية خلال تلك المباراة، على عكس ما حدث في النهائي أمام منتخب المغرب، الذي لعب على أرضه ووسط جماهيره وواجه ضغطًا هجوميًا كبيرًا من المنتخب السنغالي.

وشدد مدير منتخب مصر على أن الإرهاق كان عاملًا مؤثرًا خلال البطولة، خاصة بعد مباراة كوت ديفوار، في ظل ضغط المباريات والسفر وعدم الحصول على فترات كافية للراحة أو الاستشفاء.

وأكد أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، إلى جانب اللاعبين، بذلوا مجهودًا كبيرًا طوال البطولة، مشيرًا إلى أن الوصول إلى المراحل المتقدمة واللعب حتى النهاية أمام كبار القارة يعكس قيمة منتخب مصر ومكانته.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الإعداد للمرحلة المقبلة بدأ بالفعل عقب نهاية البطولة، موضحًا أن العمل مستمر من أجل الظهور بشكل أفضل خلال التصفيات المقبلة والاستعداد لمنافسات كأس العالم 2026.

وحسم منتخب السنغال لقب كأس أمم إفريقيا 2025 بهدف وحيد في شباك المغرب خلال الشوط الإضافي الأول، بعد مباراة قوية اتسمت بالندية حتى الدقائق الأخيرة.