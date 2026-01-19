لماذا رفع ساديو ماني كأس إفريقيا رغم وجود كوليبالي؟

منح كاليدو كوليبالي، قائد منتخب السنغال، زميله ساديو ماني شرف رفع كأس الأمم الإفريقية 2025، خلال مراسم التتويج التي أقيمت في العاصمة المغربية الرباط.

وشهدت منصة التتويج تقلد لاعبي منتخب السنغال الميداليات الذهبية، قبل أن يخلع كوليبالي شارة القيادة ويسلمها لماني، في لقطة عكست تقديرًا خاصًا لدور قائد داخل الملعب وخارجه خلال مشوار البطولة.

وأوضح كوليبالي، في تصريحات تلفزيونية عقب التتويج، أنه شعر بأهمية أن تكون لحظة رفع الكأس من نصيب ساديو ماني، مؤكدًا أن ما قدمه زميله طوال البطولة، وفي المباراة النهائية تحديدًا، يستحق أن يختتم بهذه الصورة.

وأشار مدافع الهلال السعودي إلى أنه سبق له رفع كأس إفريقيا في نسخة 2021، معتبرًا أن الوقت قد حان ليحمل ماني الكأس هذه المرة، في لفتة مميزة من اللاعب.

وكان ماني تدخل لإعادة لاعبي منتخب السنغال إلى أرض الملعب عقب انسحابهم اعتراضًا على احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب، مفضلًا استكمال اللقاء احترامًا لصورة البطولة.

وأكدت تلك اللحظة الدور القيادي لماني، الذي تعامل بهدوء مع واحدة من أكثر لحظات النهائي توترًا، قبل أن يواصل منتخب السنغال المباراة حتى نهايتها، ويحقق الفوز بهدف بابي غاييه في الدقيقة 94 من الوقت الإضافي الأول.