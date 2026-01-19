ساديو ماني يحدد موعد اعتزاله دوليًا بعد التتويج الإفريقي

حدد ساديو ماني، قائد منتخب السنغال، موعد نهاية رحلته الدولية عقب تتويجه بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025، ليضع حدًا لمسيرة امتدت لسنوات طويلة كان خلالها أحد أبرز رموز «أسود التيرانغا».

وأعلن ماني، أنه سيتوقف عن اللعب دوليًا بعد المشاركة في كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل، موضحًا أن قرار الاعتزال جاء بعد تفكير طويل ورغبة في إنهاء المشوار في أعلى نقطة ممكنة.

وأوضح قائد السنغال أنه كان قد حسم موقفه مسبقًا بشأن كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن هذه النسخة كانت الأخيرة له في البطولة القارية، قبل أن يقرر لاحقًا أن يكون مونديال 2026 هو المحطة الختامية لمسيرته الدولية.

وشدد ماني على فخره بما قدمه منتخب بلاده خلال النسخة الحالية من البطولة، معتبرًا أن التتويج باللقب على حساب منتخب المغرب جاء بعد مباراة صعبة ومشحونة، حسمت بتفاصيل صغيرة وصبر كبير حتى اللحظات الأخيرة.

وكشف نجم النصر السعودي كواليس موقفه خلال نهائي البطولة، عندما رفض انسحاب لاعبي منتخب السنغال من أرض الملعب عقب احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الوقت بدل الضائع، مؤكدًا أنه فوجئ بتوجه اللاعبين نحو غرف الملابس ورفض هذا التصرف بشكل قاطع.

وأكد ماني أن قراره بإعادة اللاعبين إلى الملعب جاء بعد الاستماع إلى آراء بعض الأشخاص داخل الملعب، مشددًا على أن استكمال المباراة كان ضروريًا، خاصة أن أنظار العالم كانت تتابع النهائي، وأن صورة الكرة الإفريقية كانت في خطر.

وأضاف أن الأجواء داخل الملعب كانت مشحونة، لكنه فضل التعامل مع الموقف بهدوء القائد، إيمانًا بأن المباريات الكبرى تحسم داخل المستطيل الأخضر، وليس بالانسحاب أو الاعتراض خارج إطار اللعب.

وكان منتخب السنغال قد حسم لقب كأس أمم إفريقيا 2025 بهدف وحيد في الشوط الإضافي الأول، ليحسم المباراة النهائية لصالحه، في لقاء اتسم بالندية والقوة حتى لحظاته الأخيرة.