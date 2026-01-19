الكأس تعانق «أسود التيرانغا».. السنغال تحتفل بلقب أمم إفريقيا 2025 (صور)

توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما حسم النهائي المثير أمام المغرب بهدف دون رد، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية واحتفظت بنديتها حتى لحظاتها الأخيرة، ليعتلي «أسود التيرانغا» منصة التتويج ويكتبوا الفصل الثاني في سجل ألقابهم القارية.

واحتفل لاعبو السنغال بالكأس وسط أجواء صاخبة على أرض ملعب الأمير مولاي عبد الله، حيث تعانقت الأعلام الخضراء والصفراء، وتقدم القائد ساديو ماني لرفع الكأس الذهبية وسط زخات الألعاب النارية.

وخلدت صور التتويج لحظات الفرح السنغالي، بين ابتسامات اللاعبين ولقطات جماعية احتضنت الكأس، وأخرى فردية عكست نشوة الانتصار بعد نهائي اتسم بالتكافؤ والحذر التكتيكي، قبل أن يحسم بهدف قاتل في الشوط الإضافي الأول، حين استغل بابي جاي هجمة مرتدة سريعة، أطلق على إثرها تسديدة قوية سكنت الشباك المغربية، مانحًا السنغال أفضلية لم يتخل عنها حتى صافرة النهاية.