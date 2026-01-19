من مصر إلى السنغال.. سجل أبطال كأس أمم إفريقيا

كتب تاريخ كأس أمم إفريقيا فصوله الأولى من القاهرة، قبل أن تختتم أحدث نسخه في الرباط بتتويج السنغال بلقبها القاري الثاني، لتظل البطولة مرآة لتحولات الكرة الإفريقية وتبدل موازين القوى عبر ما يقارب سبعة عقود من المنافسة.

انطلقت البطولة عام 1957 من السودان، حين فرض المنتخب المصري اسمه كأول بطل في سجل المسابقة، واضعًا حجر الأساس لهيمنة تاريخية جعلته لاحقًا صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، برصيد سبعة ألقاب، شكلت مرجعًا ثابتًا في ذاكرة البطولة.

وتعاقبت بعدها أجيال ومنتخبات صنعت حضورها، فبرزت غانا في الستينيات والسبعينيات بأربعة ألقاب، قبل أن يدخل الكاميرون بقوة في الصورة، ويؤسس لنفسه مكانة خاصة بخمسة تتويجات، ارتبطت بأسماء صنعت مجد «الأسود غير المروضة» على الساحة القارية.

وتوسع نطاق المنافسة مع مرور السنوات، لتفرض منتخبات مثل نيجيريا والجزائر وكوت ديفوار حضورها، وتكسر احتكار الكبار، فيما خطفت منتخبات أخرى ألقابًا تاريخية وحيدة، على غرار المغرب عام 1976، وتونس 2004، وزامبيا 2012، وجنوب إفريقيا 1996.

وشهدت الألفية الجديدة صعود أبطال جدد وتكرار أسماء مألوفة، مع تتويجات متعاقبة لمصر في 2006 و2008 و2010، قبل أن تدخل السنغال دائرة الأبطال للمرة الأولى عام 2021، وتؤكد مكانتها مجددًا بلقب 2025.

سجل أبطال كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ

1957: مصر (الوصيف: إثيوبيا) – السودان

1959: مصر (الوصيف: السودان) – مصر

1962: إثيوبيا (الوصيف: مصر) – إثيوبيا

1963: غانا (الوصيف: السودان) – غانا

1965: غانا (الوصيف: تونس) – تونس

1968: الكونغو الديمقراطية (الوصيف: غانا) – إثيوبيا

1970: السودان (الوصيف: غانا) – السودان

1972: الكاميرون (الوصيف: مالي) – الكاميرون

1974: زائير «الكونغو الديمقراطية» (الوصيف: زامبيا) – مصر

1976: المغرب (الوصيف: غينيا) – إثيوبيا

1978: غانا (الوصيف: أوغندا) – غانا

1980: نيجيريا (الوصيف: الجزائر) – نيجيريا

1982: غانا (الوصيف: ليبيا) – ليبيا

1984: الكاميرون (الوصيف: نيجيريا) – كوت ديفوار

1986: مصر (الوصيف: الكاميرون) – مصر

1988: الكاميرون (الوصيف: نيجيريا) – المغرب

1990: الجزائر (الوصيف: نيجيريا) – الجزائر

1992: كوت ديفوار (الوصيف: غانا) – السنغال

1994: نيجيريا (الوصيف: زامبيا) – تونس

1996: جنوب إفريقيا (الوصيف: تونس) – جنوب إفريقيا

1998: مصر (الوصيف: جنوب إفريقيا) – بوركينا فاسو

2000: الكاميرون (الوصيف: نيجيريا) – غانا ونيجيريا

2002: الكاميرون (الوصيف: السنغال) – مالي

2004: تونس (الوصيف: المغرب) – تونس

2006: مصر (الوصيف: كوت ديفوار) – مصر

2008: مصر (الوصيف: الكاميرون) – غانا

2010: مصر (الوصيف: غانا) – أنغولا

2012: زامبيا (الوصيف: كوت ديفوار) – غينيا الاستوائية والجابون

2013: نيجيريا (الوصيف: بوركينا فاسو) – جنوب إفريقيا

2015: كوت ديفوار (الوصيف: غانا) – غينيا الاستوائية

2017: الكاميرون (الوصيف: مصر) – الجابون

2019: الجزائر (الوصيف: السنغال) – مصر

2021: السنغال (الوصيف: مصر) – الكاميرون

2023: كوت ديفوار (الوصيف: نيجيريا) – كوت ديفوار

2025: السنغال (الوصيف: المغرب) – المغرب