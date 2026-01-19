بعد مباراة ملحمية أمام المغرب.. السنغال بطلاً لكأس أمم أفريقيا 2025

توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما حسم نهائيًا بالغ الصعوبة أمام المغرب بهدف دون رد، في مباراة امتدت إلى الوقت الإضافي وشهدت توترًا كبيرًا وأحداثًا استثنائية قرب نهايتها، ليحرز «أسود التيرانغا» اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخهم.

وجاء هدف المباراة الوحيد في مطلع الشوط الإضافي الأول، حين استغل بابي جاي هجمة مرتدة سريعة، أطلق على إثرها تسديدة قوية سكنت الشباك المغربية، مانحًا السنغال أفضلية لم يتخل عنها حتى صافرة النهاية.

وامتد التوتر إلى الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي عقب الرجوع إلى تقنية الفيديو، ما دفع بابي ثياو مدرب السنغال إلى مطالبة لاعبيه بمغادرة أرض الملعب احتجاجًا على القرار، في سيناريو غير معتاد أربك أجواء النهائي وتسبب في توقف اللعب لعدة دقائق.

وعاد لاعبو السنغال لاحقًا إلى أرضية الملعب لاستكمال المباراة، قبل أن يهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء، بعدما سدد الكرة في منتصف المرمى، ليتصدى لها الحارس إدوارد ميندي، وتحسم المواجهة باللجوء إلى الوقت الإضافي.

وفرض المنتخب السنغالي أفضليته البدنية والتنظيمية خلال الشوطين الإضافيين، مستفيدًا من الانضباط الدفاعي والنجاعة في التحولات، في وقت حاول فيه المغرب العودة إلى اللقاء دون أن ينجح في كسر التماسك السنغالي.

وكان المنتخبان قد قدما نهائيًا مغلقًا خلال الوقت الأصلي، غلب عليه الحذر والصراع البدني، مع تألق مميز للحارسين، قبل أن تميل الكفة في التفاصيل الدقيقة لصالح السنغال.

وبهذا التتويج، تعزز السنغال موقعها بين كبار القارة، بعد لقبها الأول في نسخة 2021، فيما أخفق المنتخب المغربي في استثمار عاملي الأرض والجمهور، مكتفيًا بالوصول إلى النهائي في بطولة اتسمت بالإثارة حتى لحظاتها الأخيرة.