"سيناريو مجنون".. السنغال تعود من الانسحاب ودياز يهدر ركلة الجزاء





أهدر إبراهيم دياز، نجم منتخب المغرب، ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة من نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 أمام السنغال مساء الأحد، واحتسب الحكم الكونغولي جان جاك ندالا ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الدقيقة 90+7 بعد خطأ لصالح براهيم دياز إثر التحام من جانب الحاج مالك ضيوف، واعترض لاعبو منتخب السنغال على قرار الحكم الذي احتسبه بعد مراجعة تقنية "الفار".

وطالب الجهاز الفني لمنتخب السنغال بقيادة بابي ثياو الحكم بمراجعة لعبة الهدف الملغي لأسود التيرانغا قبلها بلحظات.

واشتعلت الأجواء بعد اعتراضات كبيرة من جانب بابي ثياو مدرب المنتخب السنغالي واللاعبين بعد قرار الحكم.

وعاد لاعبو منتخب السنغال إلى غرف الملابس وهددوا بالانسحاب من المباراة قبل عودتهم بعد تدخل زميلهم ساديو ماني.

وبعد كل هذه الأجواء المشحونة، نفذ دياز ضربة الجزاء بطريقة كارثية بعد أن سدد في يد الحارس إدواردو ميندي وسط دهشة زملائه.

وانتهت المباراة بالتعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ولجأ المنتخبان للوقت الإضافي.