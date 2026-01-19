نهائي أمم أفريقيا.. المغرب يهدر فرصة التقدم أمام السنغال

فرض نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 إيقاعًا حذرًا رغم قوة اللعب، بعدما اقترب المنتخب المغربي من افتتاح التسجيل، قبل أن تضيع الفرصة وتبقى النتيجة على حالها أمام السنغال 0/0.

وجاءت أخطر لحظات المغرب في الدقيقة 58، حين انطلق بلال الخنوس من العمق وأرسل عرضية دقيقة خلف الدفاع السنغالي، وجدت أيوب الكعبي في وضعية انفراد صريح، إلا أن التسديدة خرجت بعيدة عن المرمى، لتضيع فرصة التقدم في واحدة من أبرز لقطات المباراة.

وقبلها، حاول «أسود الأطلس» كسر التوازن عبر التحولات السريعة من الأطراف، حيث اقترب عبد الصمد الزلزولي من التسجيل بتسديدة جانبت القائم، كما مرت رأسية آدم ماسينا دون استغلال بعد عرضية إسماعيل صايبري.

وفي المقابل، واصل المنتخب السنغالي تهديده لمرمى المغرب عبر الضغط المبكر والكرات الثابتة، مستفيدًا من تحركات ساديو ماني ونيكولاس جاكسون، إلا أن تألق ياسين بونو حال دون تغيير النتيجة، سواء بتصديه للرأسية المبكرة أو بانفراد إليمان ندياي.

وشهدت المباراة توقفًا اضطراريًا بعد إصابة دموية لنائل العيناوي إثر التحام هوائي، قبل أن تستأنف المواجهة، وسط صراع بدني وتكتيكي واضح بين الطرفين.