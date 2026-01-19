سبب غياب دياتا عن السنغال في نهائي «الكان»

جاء غياب كريبان دياتا عن تشكيلة منتخب السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 نتيجة وعكة صحية مفاجئة تعرض لها قبل انطلاق المباراة بدقائق، ما فرض على الجهاز الفني استبعاده بشكل اضطراري من حسابات اللقاء أمام المغرب.

وبحسب ما تبين داخل المعسكر السنغالي، شعر دياتا بحالة إعياء قوية خلال الاستعدادات الأخيرة للمباراة، قبل أن يفقد الوعي للحظات أثناء التواجد في الملعب، وهو ما دفع الطاقم الطبي للتدخل الفوري والتوصية بعدم المجازفة بمشاركته في النهائي.

واضطر المدرب بابي ثياو إلى إجراء تعديل عاجل على التشكيلة الأساسية، والدفع بأنطوان ميندي بدلًا من دياتا.

ومثل غياب دياتا خسارة فنية كبيرة للمنتخب السنغالي، خاصة أن اللاعب كان من العناصر الأساسية خلال مشوار البطولة، وقدم أدوارًا مؤثرة بفضل سرعته وقدرته على الربط بين الدفاع والهجوم وصناعة الفارق على الأطراف.