نهائي أمم أفريقيا.. إنذار سنغالي مبكر وبونو يمنح المغرب الأمان

فرض نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 إيقاعه السريع منذ الدقائق الأولى، بعدما وجه المنتخب السنغالي إنذارًا مبكرًا لمرمى المغرب، كاد أن يربك حسابات البداية، قبل أن يتدخل ياسين بونو بثبات ويمنح «أسود الأطلس» جرعة أمان مبكرة.

وجاءت أولى لحظات الخطورة في الدقيقة الخامسة، إثر كرة ثابتة وصلت إلى القائم البعيد داخل منطقة الجزاء، قابلها بابا جاي برأسية قوية، إلا أن بونو كان في الموعد، وتصدى للكرة برد فعل سريع، محولًا إياها إلى ركلة ركنية.

ولم يتوقف الضغط السنغالي عند هذا الحد، إذ عاد «أسود التيرانغا» لتهديد المرمى المغربي بانفراد صريح، بعدما استغل إيليمان ندياي تمريرة بينية من إدريسا غاي خلف الدفاع، إلا أن بونو تدخل في توقيت مهم للغاية، وأبعد تسديدة الجناح السنغالي ليحرم المنافس من هدف كان كفيلًا بقلب إيقاع اللقاء.

وحاول المنتخب السنغالي البناء على هذا الظهور القوي، معتمدًا على التحركات السريعة لساديو ماني ونيكولاس جاكسون، والضغط المتواصل على الخط الخلفي للمغرب، إلا أن التنظيم الدفاعي والتواصل بين الخطوط حدا من خطورة المحاولات المتتالية.

وفي المقابل، سعى المنتخب المغربي إلى امتصاص الاندفاع السنغالي، والاعتماد على التمرير الهادئ من الخلف، مستفيدًا من الثقة التي منحها بونو لزملائه في التعامل مع الكرات العرضية والثابتة، وهو ما أتاح للاعبي المغرب مساحة أوسع للتقدم في الملعب وبناء اللعب بهدوء.