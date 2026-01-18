الشارقة يتخطى عقبة كلباء بثلاثية ويتقدم في جدول الترتيب

تخطى الشارقة عقبة ضيفه كلباء 3-1 في مواجهة الفريقين، مساء اليوم، ضمن الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة فوق الوسط، شهدت ندية بين الفريقين في معظم أوقاتها، ونجح عبرها الشارقة في العودة إلى سكة الانتصارات بثلاثية تبادل في إحرازها لوان بيريرا، وحارب عبد الله، وفراس بالعربي في الدقائق 9، 79، 82، وأحرز هدف النمور الذي كان قد منحه التعادل دون أن يحافظ عليه لاعبه ريني العزنس «ق 39»، بالنتيجة رفع الشارقة رصيده إلى 14 نقطة متقدماً إلى المركز التاسع وكلباء برصيد 16 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب.



وخلال اللقاء، اعتمد الفريقان على أداء متوازن بين الدفاع والهجوم مع العمل على خطف هدف التقدم، ونال الشارقة الأفضلية في السيطرة الشيء الذي منحه تفوقاً في الجانب الهجومي وسهل له مهمة تهديد مرمى كلباء وإحراز هدف التقدم عن طريق لوان بيريرا من تمريرة رائعة لزميله أيجور كورونادو في الدقيقة 9، ليواصل تفوقه قبل أن يعود كلباء ويقاسمه الندية، ويبادله الهجمات حتى تمكن من العودة بهدف التعادل الذي حمل توقيع ريني العزنس في الدقيقة 39 وانتهت عليه تفاصيل الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، تواصل الأداء قوياً من الفريقين، وسط تبادل الهجمات التي شكلت بعض الخطورة، لكن التماسك الدفاعي حال دون ترجمتها إلى أهداف، ومع تقدم دقائق اللعب، كثف الشارقة من هجومه على مرمى ضيفه في محاولات عكست رغبته في تحقيق الفوز، حتى تمكن من العودة للتقدم بالهدف الثاني الذي أحرزه البديل حارب عبد الله بعد مجهود فردي رائع ومراوغة ناجحة لدفاع «النمور» في الدقيقة 79، وأضاف زميله البديل أيضاً فراس بالعربي سريعاً الهدف الثالث بعد 3 دقائق فقط ليؤمن تقدم الشارقة وفوزه بنتيجة اللقاء.