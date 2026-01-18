استجابة فورية.. الطفل المغربي الكفيف «سليمان» في ملعب النهائي

نداء من الطفل المغربي سليمان «كفيف» العاشق لكرة القدم، والذي ظهر في مقطع فيديو مرتدياً قميص منتخب المغربي والرقم 10 الخاص بنجم البطولة إبراهيم دياز، يعرب من خلاله عن رغبته في حضور نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتخب بلاده ومنتخب السنغال الليلة، ليتلقى بعدها بعدة ساعات دعوة خاصة من خلال الجهات الخيرية التي حققت له أمنيته بحضور المباراة وتشجيع منتخب بلاده، ‏مع توفير أجهزة لوحية تعمل باللمس تمكّنه من متابعة مجريات المباراة بكل يسر.



تجربة غير مسبوقة خلال مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، حيث تحولت مدرجات البطولة إلى منصة حقيقية للشمول، أكدت أن متعة كرة القدم ليست حكراً على فئة دون أخرى، حيث بادر المنظمون بتوفير وسائل مبتكرة مكنت المكفوفين من متابعة تفاصيل المباريات لحظة بلحظة، مع توزيع لوحات لمسية متطورة على عدد من المشجعين المكفوفين، إلى جانب نظام تعليق صوتي احترافي ينقل مجريات اللعب في الزمن الحقيقي، بدءاً من تحركات الكرة، مروراً بهوية اللاعبين، وصولاً إلى الفرص والتسديدات.



وأتاحت هذه التقنية للمستفيدين الإحساس بإيقاع المباراة وفهم تفاصيلها الدقيقة، في تجربة اعتُبرت الأولى من نوعها على مستوى الملاعب الأفريقية، وعكست توجهاً واضحاً نحو جعل كرة القدم لعبة جامعة لكل الفئات.

ولاقت المبادرة إشادة واسعة، باعتبارها خطوة عملية لترسيخ مفهوم الشمول داخل البطولات الكبرى، ومنح المكفوفين حقهم الكامل في عيش أجواء المنافسات الكروية.