ساديو ماني قبل نهائي كأس أفريقيا بساعات.. يضمن الفوز



قبل ساعات قليلة من نهائي كأس أفريقيا 2025 بين منتخبي المغرب والسنغال، تلقى النجم السنغالي ساديو ماني أخباراً سارة باكتمال مشروع مستشفى ساديو ماني بتكلفة بلغت 500 ألف دولار، في قريته بامبالي، ليبدأ المستشفى في استقبال أبناء مجتمعه وتقديم العلاج المجاني لهم، في مبادرة إنسانية تجسد المعنى الحقيقي للنجومية، وهو ما جعل أحد مواطني بلاده يصرح قائلاً: بعيداً عن كرة القدم وحسابات الفوز والخسارة بالكأس الذي نتمناه من أجل بلادنا السنغال وساديو بصفة خاصة، إلا أنه مهما كانت النتيجة فإن ساديو ماني ضمن الفوز بقلوب كل الناس لما يقدمه من أعمال خيرية للمحتاجين.



ويشتهر قائد منتخب السنغال بأعماله الخيرية الضخمة، حيث بنى مستشفيات ومدارس وقدم دعماً شهرياً للعائلات، وأسهم في تحسين البنية التحتية المحلية، وبنى عدداً من المساجد تحديداً، ويهتم كثيراً ببناء مدارس تعليم العلوم الشرعية والمرافق الصحية وشركات لمجتمعه الذي عانى فيه الفقر، ويُعتبر رمزاً للتواضع والعطاء وحبه للدين، كما يواصل ساديو ماني دعمه لأهالي مدينته عبر مساعدات شهرية بقيمة 76 دولاراً لكل عائلة، إضافة إلى منح دراسية للطلاب، وتوفير خدمات الكهرباء والإنترنت مجاناً لأبناء المدينة.