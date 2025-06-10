"الآسيوي لكرة القدم" يعلن قوائم الأندية المشاركة في بطولاته لموسم 2025-2026





أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، عن قوائم الأندية المشاركة في بطولاته الثلاث للأندية للرجال لموسم 2025 - 2026 ، التي تشمل دوري أبطال آسيا النخبة "ACL Elite"، ودوري أبطال آسيا 2 "ACL Two"، ودوري التحدي الآسيوي "ACGL"، وذلك وفقًا لتوزيع المقاعد النهائي واعتماد الأندية المرخصة.

ويشارك في البطولات الثلاث 85 ناديًا يمثلون 37 اتحادًا وطنيًا، ما يعكس التزام الاتحاد الآسيوي بتنظيم بطولات قارية رفيعة المستوى تسهم في تطوير كرة القدم الآسيوية.

وتقام مباريات المرحلة التمهيدية للبطولات "الملحق" يومي 12 و13 أغسطس 2025، في حين تُجرى قرعة دوري المجموعات لكل من دوري أبطال آسيا النخبة ودوري أبطال آسيا 2 يوم 15 أغسطس، بينما تُسحب قرعة دوري التحدي الآسيوي في 28 من الشهر نفسه.

ويشهد دوري أبطال آسيا النخبة مشاركة 26 ناديًا يمثلون ستة اتحادات في كل من منطقتي الغرب والشرق، بواقع 11 ناديا يتأهلون مباشرة إلى دور المجموعات، وناديين من كل منطقة يتنافسان عبر التصفيات التمهيدية “الملحق”، فيما تنطلق منافسات دور المجموعات في 15 سبتمبر المقبل.

ويمثل دولة الإمارات في دوري أبطال آسيا النخبة كل من نادي شباب الأهلي ونادي الشارقة، اللذين تأهلا مباشرة إلى دور المجموعات، إلى جانب نادي الوحدة الذي يشارك في التصفيات التمهيدية “الملحق”.

أما دوري أبطال آسيا 2، الذي يعد البطولة الأوسع من حيث عدد الأندية، فيضم 29 فريقًا تأهلوا مباشرة إلى دور المجموعات بواقع 14 من الغرب و15 من الشرق، إضافة إلى ستة أندية تشارك في المرحلة التمهيدية، فيما يبدأ دور المجموعات في 16 سبتمبر 2025، وتشارك دولة الإمارات في هذه البطولة عبر نادي الوصل.

وفي بطولة دوري التحدي الآسيوي، يشارك 26 ناديًا، حيث تضم مرحلة المجموعات 5 أندية من الغرب و3 من الشرق، وتنطلق المنافسات في 25 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة التمهيدية للبطولة مشاركة 18 ناديًا بواقع 10 من الغرب و8 من الشرق”، على أن يتم تأكيد المباريات لاحقًا عقب اعتماد القوائم النهائية.