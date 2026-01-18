نهائي كأس أفريقيا بين المغرب والسنغال الليلة.. كما لم تشهده من قبل

على طريقة أكبر مخرجي هوليوود وبإثارة متوقعة وطريقة عرض غير مسبوقة، سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين منتخبي المغرب والسنغال اليوم الأحد، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط، بالأوقات التالية: الإمارات: 23:00 مساءً، المغرب: 20:00 مساءً، السعودية: 22:00 مساءً، مصر: 21:00 مساءً.



حيث سيتم نقل المباراة النهائية بطريقة إنتاج مذهلة لم تشهدها البطولة من قبل طيلة النسخ الماضية من خلال ما يقارب 40 كاميرا في الخدمة، منها: 2 كاميرا بوليكام بالأولتراموشن، 2 كرين كام خلف الشباك، 11 زاوية سوبر سلوموشن، منها 2 أولتراموشن، كاميرا عنكبوتية، عدة درونات للتصوير الجوي، كاميرتان سينمائيتان داعمتان لإعادات Super Motion،



2 ستيدي كام لاسلكية وعدة كاميرات نوعية أخرى، بما فيها المحمولة والروبوتية PTZ، وسيتولى إخراج النهائي المخرج العالمي «لوران لاشان» الذي أبدع في نهائي كأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.