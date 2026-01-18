نتج عنها إصابات خطيرة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل نادي الزمالك

شهدت أسوار نادي الزمالك، في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي، مشاجرة بالأسلحة البيضاء أسفرت عن إصابة فرد أمن وعضو من الجمعية العمومية للنادي بجروح خطيرة، وذلك قبل إغلاق النادي بدقائق، داخل مقر القلعة البيضاء بمنطقة ميت عقبة في مصر.



وبدأت الواقعة عندما طلب أفراد الأمن من مجموعة من الأعضاء مغادرة النادي في نحو الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، تنفيذًا للوائح الإغلاق الرسمية، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، ما أدى إلى تصاعد التوتر وحدوث مشادة كلامية تطورت سريعًا إلى اشتباك.



وتطورت الأحداث بعدما اعتدى أحد الأعضاء على مشرف الأمن، قبل أن يخرج سلاحًا أبيض «كاتر» من ملابسه، محدثًا إصابة قطعية في رقبة فرد الأمن، وفق روايات مصادر داخل النادي.

وتدخل عضو آخر من الجمعية العمومية لمحاولة تهدئة الموقف، إلا أنه تعرض بدوره لاعتداء بالسلاح الأبيض، أسفر عن إصابته بجرح غائر في القدم، استلزم نحو 60 غرزة طبية.



وحاول أفراد الأمن احتواء الموقف والسيطرة على المعتدي، إلا أنه فر من المكان بعد تهديدهم بالسلاح الأبيض، قبل أن يتم إخطار النجدة التي حضرت على الفور، فيما جرى استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وحرر فرد الأمن والعضو المصاب محاضر رسمية بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، بينما بدأت أجهزة الأمن في جمع المعلومات وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة داخل النادي.

وأكدت مصادر مطلعة أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، مشيرة إلى أن العضو المتهم سبق أن تورط في أحداث مشابهة خلال فترات سابقة، وتم اتخاذ قرارات إدارية بحقه آنذاك.



وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، في وقت أثارت فيه الحادثة حالة من الغضب داخل الأوساط الرياضية في مصر، وسط مطالب بتشديد الإجراءات الأمنية داخل الأندية حفاظًا على سلامة الأعضاء والعاملين.