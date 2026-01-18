دياز المرشح الأقوى لحسم «الحذاء الذهبي» في كأس أمم أفريقيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية نحو السباق على جائزة «الحذاء الذهبي» في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي يسدل عليها الستار مساء اليوم، ويبدو المغربي براهيم دياز الأقوى لحسم اللقب، بعد منافسة محتدمة وإثارة غير مسبوقة بين أفضل المهاجمين في القارة.



ولم تخلُ النسخة الحالية من الإثارة والحماس، وأيضاً الأهداف الرائعة، بعدما تم تسجيل 120 هدفاً قبل خوض مباراة النهائي بين منتخبي المغرب والسنغال مساء اليوم، لتصبح هذه النسخة الأعلى تهديفاً منذ نسخة 2019.

ويتواصل السباق على صدارة هدافي النسخة 35 من المنافسة الكروية القارية، خلال مباراة النهائي الكبير، في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.



ويتصدر دياز ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف، بعدما تمكن من ترك بصمته والتسجيل في كل مباراة من المباريات الخمس الأولى للمنتخب المغربي، وفشل فقط في الوصول إلى الشباك خلال مباراة نصف النهائي أمام نيجيريا، التي انتهت بالتعادل السلبي، وحسمها المغرب بركلات الترجيح.



وتعتبر حظوظ دياز للتتويج بالجائزة وفيرة، بعدما فشل النيجيري فيكتور أوسيمين والمصري محمد صلاح، ورصيد كل منهما 4 أهداف، في التسجيل في مباراتهما الأخيرة على المركز الثالث، أمس، التي حسمها المنتخب النيجيري بركلات الترجيح، بعد نهاية وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.



وستكون المطاردة لدياز بعد خروج صلاح وأوسيمين من السباق من مواطنه أيوب الكعبي، الذي سجل حتى الآن 3 أهداف، ويتشارك المركز الثالث مع 4 لاعبين ودعوا السباق بالفعل، هم النيجيري أديمولا لوكمان، والإيفواري أماد ديالو، والجزائري رياض محرز، والمالي لاسين سينايوكو.