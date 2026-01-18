حرب نفسية قبل نهائي «الكان»؟ «كاف» يرد على بيان السنغال

رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» رسميًا على البيان الصادر عن الاتحاد السنغالي، والذي تضمن اعتراضات تتعلق بترتيبات ما قبل المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2025 أمام المغرب، في خطوة هدفت إلى حسم الجدل المتصاعد قبل ساعات من المواجهة القارية المرتقبة.

وفند «كاف» في بيانه جميع الادعاءات المتعلقة بوجود صعوبات لوجستية، مؤكدًا التزامه الكامل بمبدأ تكافؤ الفرص بين طرفي النهائي، ومشيرًا إلى أن جميع الإجراءات التنظيمية سارت وفق اللوائح المعتمدة، وبالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أنه استجاب لكافة الطلبات المقدمة من الجانب السنغالي بسرعة ومرونة، مشددًا على أن اختيار مقر الإقامة تم بناءً على رغبة الاتحاد السنغالي نفسه، وتمت تلبية الطلب فورًا دون أي معوقات.

وأضاف البيان أن مسألة ملعب التدريبات خضعت للتنسيق المباشر، حيث جرى توفير ملعب بديل بعد إبداء المنتخب السنغالي عدم رضاه عن الخيار الأول، وهو ما لقي قبولًا من بعثة «أسود التيرانغا»، في إطار الحرص على توفير أفضل الظروف الممكنة قبل النهائي.

وأكد «كاف» كذلك أن الاتحاد السنغالي حصل على كامل حصته من تذاكر المباراة النهائية، وفقًا للوائح المعمول بها في المباريات الختامية، نافيًا وجود أي تمييز أو إخلال بالضوابط التنظيمية.

وأشار مراقبون إلى أن مثل هذه التحركات قبل المباريات الكبرى غالبًا ما تندرج ضمن محاولات الضغط الذهني أو «الحرب النفسية»، إلا أن تدخل «كاف» السريع وبيانه التفصيلي أسهما في إغلاق باب التأويل.

وتقام المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.