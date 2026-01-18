صديق محمد صلاح يعيد فتح ملف هوية منتخب مصر

أعاد أحمد نبيل مانجا، لاعب الأهلي السابق وأحد أصدقاء محمد صلاح المقربين، فتح ملف هوية منتخب مصر، ردًا على التصريحات الأخيرة لنجم المنتخب المصري السابق وائل جمعة، ليضع المحليين والمحترفين في مواجهة مباشرة، مستندًا إلى الأرقام والنتائج خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ونشر مانجا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» رسالة مطولة، دافع فيها عن اللاعبين المحترفين، مؤكدًا أن منتخب مصر سجل 9 أهداف خلال البطولة، كان للمحترفين النصيب الأكبر منها، بعدما أحرز محمد صلاح 4 أهداف وصنع هدفًا، فيما سجل عمر مرموش هدفين، ليصل إجمالي مساهمتهما إلى 7 أهداف من أصل 9.

وانتقد مانجا التقليل من دور المحترفين، معتبرًا أن تحميلهم مسؤولية الإخفاق يتناقض مع الأرقام داخل الملعب، متسائلًا عن جدوى هذا الطرح في ظل مساهمتهم المباشرة في أغلب الأهداف، ومشيرًا إلى أن الجدل لا يجب أن يختزل في توصيفات أو تصنيفات مسبقة.

وقارن مانجا بين جيلين في تاريخ المنتخب، مستحضرًا تتويج جيل وائل جمعة بثلاث بطولات لكأس أمم أفريقيا بالاعتماد على لاعبين محليين، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن هذا الجيل لم ينجح في بلوغ كأس العالم، في مقابل إنجاز الوصول إلى المونديال مرتين خلال جيل المحترفين، في إشارة إلى مونديالي 2018 و2026.

وأكد مانجا أن محمد صلاح حالة استثنائية في تاريخ الكرة المصرية، معتبرًا أنه لاعب «لن يتكرر»، داعيًا إلى تقدير قيمته بدل التشكيك في دوره أو مقارنته بمعايير لا تعكس الواقع الحالي لكرة القدم العالمية.

وجاء رد صديق صلاح بعد تصريحات وائل جمعة التي أعقبت مباراة مصر ونيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا، والتي شدد خلالها نجم المنتخب السابق على أن الجاهزية والالتزام هما المعيار الأساسي لتمثيل المنتخب، وليس مكان اللعب، مشيدًا بأداء اللاعبين المحليين، ومؤكدًا أنهم كانوا الأفضل في المواجهة.

ودافع وائل جمعة عن اختيارات الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن تاريخ المنتخب القاري حفر بأقدام لاعبين محليين، ومؤكدًا أن تمثيل منتخب مصر مسؤولية كبيرة، وأن من لا يستطيع تقديم أقصى ما لديه لا يجب أن يرتدي قميص الفراعنة.

وجاءت تصريحات وائل جمعة موجهة بشكل غير مباشر إلى محمد صلاح، في ظل الجدل الذي دار خلال الأيام الماضية حول تركيبة منتخب مصر، عقب حديث قائد المنتخب خلال البطولة، حين أشار إلى أن غالبية عناصر الفريق من اللاعبين المحليين، معتبرًا أن ذلك ينعكس على فرص المنافسة، مقارنة بمنتخبات تعتمد على عدد أكبر من المحترفين في الدوريات الأوروبية.

يذكر أن منتخب مصر ودع بطولة كأس أمم أفريقيا دون تحقيق أي إنجاز، بعدما خسر أمام منتخب السنغال بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، قبل أن يفقد فرصة إنهاء البطولة في المركز الثالث عقب الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح.