طائرة خاصة للنجم النيجيري قبل مواجهة أتليتكو مدريد

أرسل نادي جالطة سراي التركي طائرة خاصة للنجم النيجيري «فيكتور أوسيمين»، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا المغرب 2025، عقب مباراة مصر مباشرة، والتي فاز بها منتخب «النسور الخضر»، محققاً المركز الثالث والميدالية البرونزية، على حساب منتخب «الفراعنة» بضربات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي، وذلك من أجل الالتحاق بالفريق اليوم، استعداداً لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.



وكان منتخب نيجيريا قد قدم أداء لافتاً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في المملكة المغربية، إذ سجل أعلى حصيلة تهديفية في البطولة، برصيد 14 هدفاً في 5 مباريات، أنهتها بالعلامة الكاملة، سجل أوسيمين 4 أهداف آخر 4 مباريات في الكأس، ليصل إلى 9 أهداف في 8 مباريات مع منتخب بلاده، منذ منتصف أكتوبر الماضي، وبات على بعد هدفين فقط من معادلة الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية البالغ 37 هدفاً، المسجل باسم الراحل رشيدي ياكيني. ويعيش أوسيمين أيضاً موسماً مميزاً مع غلاطة سراي، حيث أحرز 12 هدفاً في 16 مباراة مع العملاق التركي، بينها 6 أهداف في «دوري أبطال أوروبا».