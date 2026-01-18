6 نقاط تشعل مواجهة عجمان والظفرة

يستضيف عجمان نظيره الظفرة على ملعبه عند الخامسة و5 دقائق مساء غدٍ الاثنين، ضمن مباريات الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين مع إسدال الستار على الدور الأول من المسابقة، وسط ترقب جماهيري لمباراة يمثل الفوز فيها مكسباً كبيراً بقيمة 6 نقاط لتقارب الفريقين في عدد النقاط وجدول الترتيب.



ويدخل «البرتقالي» اللقاء بطموح العودة إلى طريق الانتصارات وتعويض نتائجه السلبية في الجولات الأخيرة، بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية كان آخرها أمام الجزيرة، وهو ما جمد رصيده عند 13 نقطة وضعته في المركز التاسع بجدول الترتيب، إلى جانب رغبته في استعادة الثقة قبل النصف الثاني من المسابقة والابتعاد عن مناطق الضغط في سلم الترتيب.



في المقابل، يسعى الظفرة إلى كتابة نهاية سعيدة للدور الأول، مستنداً إلى المستويات الجيدة التي قدمها في موسمه الأول بعد العودة إلى دوري المحترفين، ونجاحه في جمع 15 نقطة وضعته في المركز الثامن، معتمداً على توازن خطوطه وروح لاعبيه العالية، ويدرك الظفرة أن الفوز سيمنحه دفعة قوية ويؤمن موقفه في جدول الترتيب، في حين أن الخسارة ستمنح عجمان فرصة تجاوزه، ما يضاعف من أهمية المواجهة.