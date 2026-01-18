ثروة طائلة تهبط على المشجع «لومومبا».. تعرف إليها؟

احتفت جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالمشجع ميشال كوكا مبولادينغا أيقونة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المغرب 2025، أو شبيه الزعيم «باتريس لومومبا» الذي ساند منتخب بلاده في البطولة بطريقته المميزة حيث ظل واقفاً مثل تمثال طوال المباريات، ليجسد شخصية أحد أبرز رموز مكافحة الاستعمار في أفريقيا بطل التحرير الكونغولي باتريس لومومبا، رافعاً قبضته في الهواء كإشارة معروفة ارتبطت بخطابات ومواقف الثائر «لومومبا» السياسية، في تعبير صريح عن الانتماء الوطني.



حيث قام وزير الرياضة الكونغولي ديدييه بوديمبو، بزيارة المشجع الأيقونة وتم تعيينه رسمياً سفيراً للعلامة الرياضية الخاصة بالكرة الكونغولية، وكذلك كل ما يتعلق بالرياضة في البلاد، وسيتحصل المشجع «لومومبا» على ثروة طائلة حسب قوله تتضمن سيارة حديثة، ومكتباً خاصاً، ومنزلاً للإقامة مع عائلته، وأكد الوزير أن هذه الخطوة جاءت بعد إدراكهم الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في تعزيز الوحدة الوطنية ونشر التعايش والسلام بين أبناء الشعب الواحد، وأيضاً الإسهام في التقارب بين كافة الشعوب.