«لا أتابع المسلسلات».. مورينيو يسخر من أنباء عودته إلى ريال مدريد

أغلق جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا البرتغالي، باب التكهنات حول عودته لتدريب ريال مدريد، ساخرًا من الزج باسمه في ما وصفه بـ«المسلسلات» المرتبطة بمستقبل الجهاز الفني للنادي الملكي، في ظل الجدل الدائر بعد التغييرات الأخيرة على مقاعد البدلاء في سانتياغو برنابيو.

واستبعد مورينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة «أس» الإسبانية، فكرة العودة في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه لا يتابع مثل هذه السيناريوهات، وقال بنبرة ساخرة: «لا تعتمدوا علي في متابعة المسلسلات.. هناك مسلسلات جيدة، لكنها طويلة جدًا، وقد تفوتك حلقة أو حلقتان فتفقد التركيز، لا تعتمدوا علي، لأنني لا أشاهد المسلسلات».

وجاء حديث المدرب البرتغالي عقب إقالة ريال مدريد لمدربه تشابي ألونسو، وإسناد المهمة مؤقتًا إلى ألفارو أربيلوا، الذي قاد الفريق في مباراتي ألباسيتي بكأس الملك، وليفانتي في الدوري الإسباني، وسط ترقب لمصير الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وتداولت تقارير إسبانية اسم مورينيو ضمن قائمة المرشحين المحتملين لتولي القيادة الفنية للريال بعد نهاية الموسم، مستندة إلى تاريخه السابق مع النادي، والعلاقة القوية التي تربطه برئيسه فلورنتينو بيريز، إلا أن المدرب البرتغالي فضل الابتعاد عن دوامة التكهنات، مكتفيًا برسالة واضحة تنفي الأمر.

وقاد مورينيو ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، ونجح خلال فترته في إعادة التوازن للفريق، متوجًا بلقب الدوري الإسباني موسم 2011-2012، في واحدة من أكثر نسخ «الليغا» قوة وإثارة، قبل أن يرحل تاركًا بصمة واضحة في ذاكرة الجماهير المدريدية.

وأكدت «أس» أن إدارة ريال مدريد تركز حاليًا على دعم ألفارو أربيلوا ومنحه الفرصة لإدارة المرحلة، على أن يعاد تقييم الأوضاع لاحقًا، مشيرة إلى أن مورينيو سيبقى خيارًا مطروحًا فقط في حال حدوث تغيير جديد على مستوى القيادة الفنية.