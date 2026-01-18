شباب الأهلي مرشح لاعتلاء القمة وحسم لقب «بطل الشتاء» أمام دبا

يدخل شباب الأهلي مواجهة ضيفه دبا على استاد راشد في الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء غد الإثنين، مرشحاً قوياً لانتزاع صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وحسم اللقب الشرفي «بطل الشتاء» مع ختام مباريات الجولة 13 والأخيرة للدور الأول، بعدما أصبح الفارق نقطتين فقط بين «الفرسان» في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، والمتصدر العين الذي تعثر بالتعادل أمس، مع ضيفه الوحدة بالتعادل 2-2 ضمن الجولة نفسها.



ويحتاج شباب الأهلي إلى الخروج بنقاط مباراته كاملة من أمام دبا، لتحقيق الهدف المنشود مع نهاية الدور الأول، وتبدو الترشيحات قوية لمصلحة «الفرسان» الذين حققوا الفوز في 6 مباريات على التوالي في الدوري منذ تعادلهم مع مضيفهم كلباء سلباً ضمن الجولة السادسة في 17 أكتوبر 2025، وسجلوا منذ تلك المباراة 16 هدفاً، وتلقوا هدفين فقط، وخرجوا بشباك نظيفة في 4 مباريات، ليؤكدوا أن دفاعهم الأقوى في البطولة حتى الآن، بتلقي 3 أهداف فقط في 12 مواجهة، بينما يحتلون المركز الثالث في قائمة الأقوى هجوماً بتسجيل 20 هدفاً، بعد العين المتصدر 27 هدفاً، والوحدة الوصيف 22 هدفاً.



وفي المقابل، يطمح دبا إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية للابتعاد عن منطقة خطر الهبوط الذي يتهدد الفريق المتواجد في المركز 12 برصيد 9 نقاط، قبل مواجهة بني ياس والبطائح مساء اليوم الأحد، ويعيش دبا أفضل أوقاته منذ بداية الموسم الحالي، بعد الفوز في آخر جولتين بنتيجة واحدة بهدف دون مقابل على كل من مضيفه البطائح وضيفه خورفكان في الجولتين 11 و12، وعلى الرغم من صعوبة مهمة الفريق أمام شباب الأهلي، إلا أن الطموح المشروع يزيد من الجانب المعنوي لدى الفريق للعمل على حصد المزيد من النقاط.



وأوضح باولو سوزا المدير الفني لشباب الأهلي، أن فريقه سيواجه ضيفه دبا الذي يأتي من فوزين متتاليين، وبالتالي يتوقع أن يكون لديه حافز أكبر غداً، وبأفكار واضحة وصريحة لتحقيق نتيجة إيجابية، ووصف دبا بـ«الفريق المنظم» من الناحية الدفاعية مع القوة البدنية والسرعات التي يتمتع بها معظم اللاعبين، في حالة التحولات الهجومية، وقال: «من جانبنا يجب أن نظهر تركيزاً مطلقاً واحتراماً كبيراً للخصم».



ومن جانبه، أكد لاعب شباب الأهلي، ايغور غوميز، أهمية مواجهة دبا، مبيناً أنهم يتعاملون مع كل المواجهات بذات التركيز والاهتمام، ويحترمون كل الفرق المنافسة، واعداً ببذل كل الجهد الممكن مع بقية زملائه من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة، ووجه رسالة إلى جماهير شباب الأهلي، مشيداً بدورها الكبير في مساندة اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء، مقدماً لهم الشكر على تواجدهم في المباريات السابقة، ومتمنياً أن تتواصل الوقفة القوية من القوة الحمراء مع اللاعبين، لتتواصل الانتصارات بفضل تكاتف الجميع.