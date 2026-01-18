بعد وداع أمم أفريقيا.. قرار رسمي من الاتحاد المصري بشأن مصير حسام حسن

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل المثار حول مستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر، عقب انتهاء مشاركة الفراعنة في كأس أمم أفريقيا 2025، مؤكدًا استمرار حسام حسن في منصبه خلال المرحلة المقبلة، وعدم وجود نية لإجراء أي تغييرات فنية في الوقت الحالي.

وجاء هذا القرار بعد خسارة منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا بركلات الترجيح، لينهي البطولة في المركز الرابع، في ختام مشوار شهد تحديات فنية فرضت نفسها على اختيارات الجهاز الفني طوال المنافسات.

وأكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، في تصريحات تلفزيونية، أن الثقة في حسام حسن وجهازه الفني ما زالت قائمة، مشددًا على أن الاتحاد يدعم استقرار المنتخب قبل الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشاد أبو ريدة بما قدمه اللاعبون خلال البطولة، معتبرًا أن الفريق أظهر التزامًا وروحًا قتالية رغم ضغط المباريات والظروف الصعبة، مؤكدًا أن ضياع الميدالية البرونزية لا يغير من تقييم الأداء العام أو من خطة العمل الموضوعة للمرحلة المقبلة.

وشدد اتحاد الكرة على أن استمرار الجهاز الفني يأتي في إطار رؤية واضحة تعتمد على البناء والاستمرارية، بعيدًا عن ردود الفعل السريعة، مع التأكيد على توفير الدعم اللازم للمنتخب خلال الفترة المقبلة من معسكرات ومباريات إعداد قوية.