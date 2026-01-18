تحديد طاقم تحكيم نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، التي تجمع منتخبي المغرب والسنغال، مساء اليوم الأحد، في مواجهة مرتقبة لحسم لقب البطولة القارية.

وأسندت لجنة الحكام بالكاف إدارة المباراة للحكم الكونغولي جان جاك ندالا نغامبو، لقيادة النهائي، في اختيار جاء اعتمادًا على خبرته السابقة في إدارة المباريات الكبرى داخل القارة الأفريقية.

وأدار ندالا عددًا من المواجهات المهمة في البطولة الحالية، من بينها مباراة الافتتاح، وهو ما عزز من حظوظه في نيل ثقة لجنة التحكيم لقيادة المباراة النهائية.

وكلف الاتحاد الأفريقي كلًا من جوليان بونجيلا ومبيلازي جاردل بمهمة الحكمين المساعدين، فيما تم تعيين الجنوب أفريقي توم أبونجيل حكمًا رابعًا.

وتقام المباراة النهائية بين المغرب والسنغال على ملعب مولاي الأمير عبد الله، وسط حضور جماهيري كبير، في ظل تطلعات المنتخب المغربي لإنهاء غياب طويل عن التتويج القاري، مقابل سعي منتخب السنغال لحصد اللقب الثاني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة بتوقيت مصر، في ختام نسخة شهدت منافسة قوية منذ انطلاقها، وتترقبها الجماهير الأفريقية باعتبارها مسك الختام للبطولة.