أرقام تكشف تأثير غياب محمد صلاح عن ليفربول

أثر غياب محمد صلاح عن صفوف ليفربول على نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، بعد التحاقه بمنتخب مصر للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، وهو ما انعكس بشكل واضح على حصيلة النقاط في الدوري الإنجليزي.

وحقق ليفربول الفوز في أول مباراتين بعد مواجهة برايتون، عندما تفوق على توتنهام وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في المباراتين، ليحافظ وقتها على نسق الانتصارات ويواصل المنافسة بقوة في جدول الترتيب.

وتوقفت الانتصارات بعد ذلك، حيث تعادل الفريق سلبيًا أمام ليدز يونايتد في مباراة افتقد خلالها الفاعلية الهجومية، قبل أن يخرج بالتعادل دون أهداف أيضًا أمام أرسنال، في مواجهة شهدت حذرًا كبيرًا من الجانبين.

واكتفى ليفربول لاحقًا بنقطتين إضافيتين من مباراتي فولهام وبيرنلي، بعد تعادلين إيجابيين، ليجمع أربع نقاط فقط من آخر أربع مباريات.

وتزامن هذا التراجع مع غياب محمد صلاح، حيث افتقد الفريق الحلول الهجومية المعتادة على الأطراف، وواجه صعوبة في كسر التنظيم الدفاعي للمنافسين، خاصة في المباريات التي احتاجت إلى لمسة فردية.

وانعكس هذا الغياب على قدرة ليفربول على التسجيل، إلى جانب تراجع اللمسة الأخيرة داخل منطقة الجزاء، وهو ما كلف الفريق فقدان عدد من النقاط في سباق الدوري.

وينتظر ليفربول عودة محمد صلاح، بعدما أنهى النجم المصري مشاركته مع منتخب مصر مساء أمس، عقب خوض مباراة نيجيريا في مواجهة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا، والتي انتهت بخسارة الفراعنة بركلات الترجيح.