اتحاد الكرة المصري يكشف تعاون محمد صلاح في ملف مزدوجي الجنسية

كشف اتحاد الكرة المصري عن تفاصيل الدور الذي لعبه محمد صلاح داخل معسكر منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم أفريقيا، مؤكدًا أن قائد الفراعنة أبدى تعاونًا كاملًا في عدد من الملفات المهمة التي تخص مستقبل الكرة المصرية.

وأشاد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، بالدور القيادي لمحمد صلاح، موضحًا أن نجم ليفربول كان حاضرًا بقوة داخل المعسكر، وحرص على دعم المنتخب، سواء على المستوى الفني أو الإداري.

وأوضح أبو زهرة، في تصريحات تلفزيونية، أن محمد صلاح أبدى استعداده الكامل للمساهمة في ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية، مؤكدًا أنه عبر عن رغبته في مساعدة الاتحاد بأي شكل يخدم الكرة المصرية، قائلًا: «أي حاجة البلد تحتاجها أنا تحت أمركم».

وأضاف عضو مجلس الإدارة أن صلاح أكد وضع خبراته وإمكانياته تحت تصرف المنتخب، في إطار دعم المشروع المستقبلي للفراعنة، خاصة فيما يتعلق باستقطاب عناصر جديدة قادرة على تمثيل مصر في الاستحقاقات الكبرى.

وتطرق أبو زهرة إلى ما شهدته مباراة مصر ونيجيريا من أحداث جماهيرية، مشيدًا بالتنظيم المغربي للبطولة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التصفير أثناء عزف النشيد الوطني المصري «خطأ كبير»، مؤكدًا أن الاتحاد المصري ينتظر رد فعل رسمي تجاه ما حدث.

وحسم اتحاد الكرة الجدل حول مستقبل الجهاز الفني، مؤكدًا استمرار حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، وقيادته للفريق خلال بطولة كأس العالم 2026.

واختتمت تصريحات أبو زهرة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على عدد من الملفات التنظيمية والفنية، في ظل دعم قيادات المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح، بهدف إعادة بناء المنتخب على أسس واضحة استعدادًا للتحديات المقبلة.