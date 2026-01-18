ركلات الترجيح تواصل عنادها مع محمد صلاح.. ماذا تقول الأرقام؟

عاد محمد صلاح لإهدار ركلة ترجيح مع منتخب مصر، بعدما أهدر الركلة الأولى للفراعنة أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا، ليواصل سجله المتقلب من نقطة الجزاء بقميص الفراعنة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي، قبل أن تحسم نيجيريا البرونزية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، حيث تصدى الحارس النيجيري لركلة صلاح، ليكون الإهدار الخامس له في مسيرته الدولية مع منتخب مصر.

وسبق لقائد الفراعنة إهدار ركلة ترجيح أمام منتخب السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، في مباراة الإياب التي حسمت بطاقة التأهل للمونديال لصالح أسود التيرانغا، بعدما تبادل المنتخبان الفوز ذهابًا وإيابًا بهدف دون رد.

كما أهدر صلاح ركلتي جزاء خلال مواجهة النيجر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، ورغم ذلك سجل هدفين وصنع آخر في المباراة نفسها، إلى جانب إهدار ركلة جزاء أخرى في مباراة ودية أمام تنزانيا مطلع عام 2024.

وفي المقابل، نجح صلاح في تسجيل عدد من ركلات الجزاء مع المنتخب المصري، سواء في كأس أمم أفريقيا أو تصفيات كأس العالم، أبرزها أمام روسيا في مونديال 2018، إلى جانب ركلات ناجحة في تصفيات نسخ مختلفة.