سرقة نصف مليون يورو من فولكروغ مهاجم ميلان

تعرض نيكولا فولكروغ، مهاجم نادي إيه سي ميلان، لعملية سرقة داخل الفندق الذي يقيم فيه بالقرب من مركز معارض فييرا ميلانو، وأسفرت عن فقدان مقتنيات ثمينة تُقدَّر قيمتها بنحو 500 ألف يورو، في واقعة ألقت بظلالها على فترة تأقلمه مع الفريق الإيطالي.

ووقعت الحادثة في أحد الفنادق التي يستخدمها نادي ميلان لإقامة لاعبيه الذين لم يستقروا بعد على سكن دائم، ولم يكتشف اللاعب السرقة إلا صباح أمس، عندما لاحظ اختفاء عدد من المقتنيات من الخزنة الموجودة داخل غرفته، حسب ما أشارت إليه صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية.

ونشرت الصحيفة مزيدًا من التفاصيل، موضحة أن شخصًا أو أكثر اقتحموا غرفة المهاجم بين ليلتي الأربعاء والخميس الماضيين، مستغلين غيابه لحضور مباراة فريقه أمام كومو، وقاموا بفتح الخزنة بالقوة، وسرقة ساعات كرونوغراف فاخرة ومجوهرات ذات قيمة عالية.

وفور الإبلاغ عن الحادث، حضرت دوريات الشرطة وفريق الأدلة الجنائية التابع لشرطة ميلانو إلى الفندق، وبدأت التحقيقات للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة، فيما لا تزال التحقيقات جارية حتى الآن.

وفي السياق ذاته، تقدّم أحد مسؤولي نادي ميلان، الذي كان يرافق اللاعب الألماني المعار من وست هام، ببلاغ رسمي إلى السلطات المختصة، ومن المقرر أن يجلس المهاجم على مقاعد البدلاء في مباراة ميلان وليتشي مساء اليوم، بسبب معاناته المستمرة من إصابة في إصبع قدمه.

ورغم سوء الحظ الذي رافق اللاعب خارج الملعب، فإنه حظي بإشادة مدربه ماسيميليانو أليغري، الذي أثنى على التزامه وروحه القتالية، قائلًا: «جاء اللاعب وهو يعاني من كسر في إصبع قدمه، وأصر على المشاركة وأظهر جاهزيته، ولاعبون بهذه العقلية يُلهمون من حولهم».

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن هذه الحادثة تبقى محطة غير موفقة في بداية مشوار المهاجم مع ميلان، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، واستعادة الاستقرار داخل وخارج الملعب.